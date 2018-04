Catalá, sobre el juez del voto particular de La Manada: "Todos saben que tiene problemas"

Desde que el pasado jueves se conoció la sentencia del caso de La Manada, que condenó a los acusados por abusos pero no por violación, España se ha levantado contra la Justicia. Las críticas contra el Poder Judicial han llovido desde todos los rincones, incluido la política. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya apunto el viernes en ‘Hora 25’ su sorpresa al conocer la sentencia del caso. "Que la conclusión sea que no hay violencia o intimidación me sorprende", apuntó el ministro en la Cadena SER. Sobre el voto particular del juez Ricardo Gonzalez, Catalá señalo: “Esas consideraciones justifican que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer alguna acción de evaluación de estos hechos”.

Este lunes, Catalá ha ido más lejos en la COPE al asegurar que el magistrado tiene algún tipo de problema. “Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y una situación singular, que el Consejo no actué y que luego se produzcan resultados singulares eso se podría haber evitado”, ha señalado el ministro.

El propio Carlos Herrera preguntaba a Catalá sobre los problemas que presuntamente tendría el magistrado. El ministro echaba balones fuera. “No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de estas cuestiones personales pero insisto, todos lo saben”.

“Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas que es lo que ha generado el gran revuelo social y en eso se podría haber actuado preventivamente y ahí el Consejo tiene una responsabilidad”, ha añadido el ministro. Según ha podido saber la Cadena SER el juez González fue sancionado cuatro veces por retrasos.



Sobre las palabras del ministro preguntaban en Televisión Española al vocal del órgano de Gobierno de los Jueces y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Juan Manuel Fernández. “Es necesario apelar al sosiego y la cordura y no voy a entrar a replicar unas declaraciones como las que ha hecho el ministro pero sí quiero reflejar el malestar que existe en el seno de la carrera judicial”, ha apuntado Fernández. “En la medida en que lo que se cuestiona es la independencia del poder judicial esto es lo que resulta preocupante”, ha añadido.

“EL CGPJ no puede ahora ponerse de perfil”

Desde el PSOE, Margarita Robles, ha asegurado que el ministro Catalá debe saber lo que dice cuándo se ha expresado en esos términos. “Estoy segura que sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones”, ha explicado. “Es conocido que había habido peticiones de seguimiento al magistrado que firmó el voto particular, un voto que contiene ofensas a las víctimas. La independencia del poder judicial no permite los insultos y el CGPJ cuando ve un retraso evidente y claro, se tardaron más de cinco meses en poner una sentencia en una causa con presos, hubiera tenido que hacer algún tipo de actuación o seguimiento. El CGPJ no puede ahora ponerse de perfil”, ha apuntado Robles.

"Poco respeto por la separación de poderes"

Una de las voces más críticas con Catalá ha sido la del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha criticado las declaraciones del ministro de Justicia ya que, a su juicio, demuestran "poco respeto por la separación de poderes" y suponen "señalar" a un juez.

"No es la primera vez que hace unas declaraciones en las que demuestra poco respeto por la separación de poderes", ha afirmado en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos al referirse a lo que ha dicho Catalá este lunes sobre el juez Ricardo González, que pidió la libre absolución de los acusados pues no consideraba probado el abuso sexual continuado a la víctima por el que les condenó el resto del tribunal.

Villegas ha indicado que lo que debería hacer en este caso un responsable político, sobre todo si se trata del ministro de Justicia, es proponer cambios legislativos concretos, "no señalar a jueces, atacándoles directamente", ni "interferir en el trabajo" del CGPJ.