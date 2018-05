Ya puedes formar parte de la serie 'Friends' en un evento donde recrean sus escenarios más famosos

Friends la mítica serie de los 90 cumple 14 años desde que se emitió su último episodio en 2004 y ha vuelto materializada en el FriendsFest, un evento organizado por Comedy Central que lo que pretende es reunir a los fans de Friends y acabar un poco con su nostalgia.

El encuentro tendrá lugar en el la Casa del Lector del Matadero de Madrid y durante una hora los aficionados de la serie podrán sumergirse del todo en el ambiente que gira en torno a la comedia de los 90.

Entre las actividades que tienen preparadas del 24 al 27 de mayo, los asistentes podrán ver el apartamento más conocido de la serie, el del personaje de Mónica, o si lo prefieren pueden sentarse en el mítico sofá que protagoniza la cabecera de la serie y que sale en los créditos mientras suena de fondo I’ll be there for you. Además, podrás casarte en la 'Wedding Chapel' de Las Vegas, como hicieron Ross y Rachel.

Este evento tiene su origen en Inglaterra que ya se celebró el año pasado con gran éxtio. De hecho, este mismo año volverán a repetirlo con nuevas incorporaciones como es el apartamento del personaje que da vida el actor David Schwimmer, Ross Geller.