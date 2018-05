Rajoy ataca a Podemos para evitar las críticas a su gestión del caso Cifuentes

El Senado se convirtió el martes en un ring por la crisis de Madrid. Ramón Espinar, de Podemos, dijo que Rajoy no tenía legitimidad para frenar los escándalos del PP por aparecer en los papeles de Bárcenas y preguntó al presidente del Gobierno si estaba detrás de la grabación de Cristina Cifuentes.

Una acusación que no sentó nada bien al jefe del Ejecutivo, quien comentó que Cifuentes había dimitido “bien”, destacando que su renuncia se debía a una razón personal y no a su gestión al frente del Gobierno regional. A su juicio, su labor fue “enormemente positiva”.

Además, Rajoy se defendió, recordando los líos internos de la formación de Pablo Iglesias. “Yo no he hablado del máster ni de las becas de quién le va a sustituir a usted como candidato al frente de la Comunidad de Madrid, el señor Errejón. Y no sé quién está detrás del vídeo pero sí le puedo asegurar quién no está detrás de Errejón y Bescansa que quieren descabezar al señor Iglesias”, señaló pidiendo al senador que dejara de darle lecciones.

También la vicepresidenta se refirió a este tema pero sus críticas fueron dirigidas hacia el principal partido de la oposición. A Soraya Sáenz de Santamaría no le gustó que la senadora socialista María Encarnación Moya, saliera a reprenderla por el escándalo Cifuentes.

Por eso, la número dos de Rajoy en la Moncloa lamentó que abriera “una puerta de toriles bien grande” aquellos que también tenían “sus faltas”, recordando el procesamiento de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, o la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano.