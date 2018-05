Rivera: "Propondré a Rajoy soluciones, no obviedades ni ocurrencias"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ratificado su intención de proponer este jueves a Mariano Rajoy la versión más dura del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En concreto, le propondrá que se aplique la intervención estatal también en TV3, "que está descontrolada", también que se amplíe la inspección de las cuentas públicas y que haya más vigilancia en la dirección de los Mossos d'Escuadra.

Ante la situación creada en Cataluña el presidente de Ciudadanos dice que "hay que proponer soluciones" porque "es lo que merecen los catalanes no independentistas". "Ha pasado el tiempo de la contemplación y de no hacer nada", ha asegurado Rivera dirigiendo este mensaje al presidente del Gobierno.

En este sentido, el jueves acudirá al encuentro con Rajoy para definir "cómo, cuándo y de qué manera se aplica el 155 en Cataluña y sobre qué competencias y cómo lo controlamos". Y es que el presidente de Ciudadanos cree que en la actual intervención del Estado sobre Cataluña "en algunas cosas se ha fracasado". Rivera cree que los catalanes que no son separatistas esperan "respuestas, no ocurrencias; decisiones y no mirar hacia otro lado; y esperan acuerdos entre todos".

Las "obviedades" de la reunión de Rajoy y Sánchez

Sobre la reunión que han mantenido en la mañana de este martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Albert Rivera asegura que lo que ambos han pactado son "cosas obvias" porque el acuerdo al que han llegado consiste en "aplicar la ley".

A Rivera no le ha sentado mal que Rajoy se reúna primero con Sánchez porque "tiene que ver un orden" y primero ha pasado "el líder de la oposición". Lo que no comparte es el "no acuerdo o la no acción" que han tomado hoy, ha dicho el presidente de Ciudadanos.

Porque eso, según el líder naranja, no da respuestas a los catalanes que no son separatistas y que están "angustiados, preocupados" por un presidente "racista", que se va a "saltar" la Ley otra vez y por un presidente que lo primero que hace es "rendir cuentas a un prófugo de la justicia". Así que Rivera asegura que "a diferencia de hoy" acudirán a proponer soluciones y acuerdo para "extender" el 155.

"No estáis solos"

El presidente de Ciudadanos también ha querido lanzar un mensaje claro y directo a los catalanes no independentistas: "No estáis solos, no os vamos a abandonar, soy uno de vosotros".

Rivera le ha garantizado, además, que "Ciudadanos no va a salir corriendo de Cataluña, como algunos quieren. Ciudadanos va a estar presente, hemos ganado las elecciones, y le vamos a pedir a Rajoy que rectifique para que Cataluña tenga un Gobierno constitucional".