Rivera no se sumará al consenso de Sánchez y Rajoy "si no se reactiva el 155"

El presidente de Ciudadanos no aflojará la tensión que mantiene con el Gobierno de Rajoy a propósito de la intervención estatal o no de Cataluña tras la investidura de Quim Torra como nuevo president de la Generalitat. Fuentes de la formación aseguran que “Ciudadanos no estará en la misma foto que Rajoy y Sánchez” si la imagen no recoge “la reactivación” del artículo 155 de la Constitución.

Este miércoles se cumple justo una semana desde que el presidente de Ciudadanos anunciara en el Congreso de los Diputados que su partido “no apoyará” ninguna iniciativa del Gobierno con respecto a Cataluña. Cuando todavía no se conocía al designado por Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el enfado de Rivera venía porque Rajoy estaba haciendo una aplicación “muy blanda” del artículo 155 en Cataluña. Además el presidente llevaba cuatro meses sin trasladar al líder de Ciudadanos información alguna sobre la intervención del Estado en aquella comunidad.

Siete días después, Rivera ha ido elevado poco a poco la presión sobre Rajoy. Primero, retirando su apoyo sobre Cataluña. Después, el día antes del discurso de investidura de Quim Torra, para exigirle que se reactive en el Senado el proceso para “extender” la aplicación del 155 en Cataluña. Y tercero, después de escuchar las intenciones de Torra de tratar de declarar la república Catalana, para pedirle directamente que se aplique y se aplique, además, en su versión más dura.

En Ciudadanos creen que este discurso de dureza “es el que demanda no sólo una buena parte de la sociedad catalana sino también una gran parte del resto de la sociedad española”. Por eso Albert Rivera no aflojará en sus peticiones y buscará, como viene haciendo en la última semana, subir cada día un nuevo peldaño. Ya este martes se erigió casi como “el salvador” de los catalanes no independentistas cuando les lanzó el mensaje “claro” de “no estáis solos, no os vamos a abandonar”.

Así que en la reunión de este jueves con Rajoy, Rivera se mantendrá firme y pedirá la reactivación del 155 endureciéndolo en tres aspectos concretos: primero en el control de los medios públicos catalanes, en especial TV3, el que Ciudadanos considera como “el aparato de propaganda del independentismo”. Segundo, en la dirección de los Mossos d’Escuadra, porque sería “inadmisible” que se pueda restituir como ‘mayor’ a Josep Lluís Trapero. Y, tercero, más dureza en la fiscalización de las cuentas públicas. Las cosas “han fallado”, dicen en Ciudadanos, y los catalanes no independentistas se merecen “que actúe la Constitución".