Primera orden de embargo por los créditos universitarios de Zapatero

En el año 2010 Marta decidió solicitar uno de los, aparentemente ventajosos, créditos que ofrecía el Gobierno de Zapatero a universitarios para estudiar un máster. Eran los Préstamos Renta Universidad destinados a financiar estudios de postgrado a alumnos con pocos recursos. Los préstamos fueron publicitados a bombo y platillo por el ejecutivo y vendidos como una ganga: "Dos años que dura el máster, dos años que no hay que hacer ningún pago. Interés, cero. No devuelves nada los dos primeros años", explicaba en septiembre de 2007 Aurelio Martínez, presidente del ICO. "A partir de los dos primeros años tienes un periodo de devolución que está en función de tus ingresos. Esto es muy, muy importante, es fundamental: si una persona no llega a generar 22.000 euros de renta no paga", subrayó Martínez en la rueda de prensa de presentación de los créditos.

ENTREVISTA Marta: "Cuando se cambiaron las condiciones nadie dijo nada"

Marta solicitó 14.000 euros a Unicaja para el postgrado. Cuando lo pidió las condiciones ya se habían endurecido - lo hicieron con la llegada de la recesión - pero ella asegura que nadie lo explicó: "El cambio de condiciones nunca se publicitó explícitamente. Teníamos la idea de que no había que devolver nada si no ingresábamos una renta de 22.000 euros. Cuando se cambiaron las condiciones nadie dijo nada", ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER. El Partido Popular suprimió los créditos nada más llegar al Gobierno.

Ocho años después Unicaja reclama a Marta casi 19.000 euros. La entidad ha conseguido que un juez de Madrid les dé la razón y embargue, por primera vez por estos préstamos, la cuenta a uno de los estudiantes. El banco, según el diario El País, ha ordenado paralizar el procedimiento de embargo y se pondrá en contacto con su cliente para buscar una solución. Marta, que caba de ser madre, asegura que, de momento, nadie ha contactado con ella.

Unos 12.000 estudiantes solicitaron los Prestamos Renta Universidad. Cientos de ellos, según la plataforma de afectados, no han podido devolver los créditos al endurecerse las condiciones y llevan años reclamando a una solución definitiva, más allá de un aplazamiento, al ministerio de Educación.