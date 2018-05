Montoro asegura que seguirá controlando el gasto en Cataluña

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado que, aunque se levante la intervención de Cataluña ligada al artículo 155 de la Constitución, el Gobierno seguirá controlando que no se destinen recursos públicos a actividades ilegales. "Lo que no se puede es destinar recursos públicos a actividades ilícitas, el Gobierno lo va a impedir y no hace falta la intervención del 155 para impedirlo", ha afirmado Montoro durante su intervención en los desayunos informativos de El Economista.

El ministro ha destacado que ya se irá viendo "en qué consiste la retirada de controles", pero ha insistido en que "hay que mantener al menos los que existen desde 2015" por los que mensualmente se informaba a Hacienda sobre la ejecución de todo el presupuesto.

"¿A quién le estorba que exista un control de legalidad?", ha dicho Montoro, quien ha asegurado que las palabras del nuevo presidente catalán, Quim Torra, están creando "un elemento de desconfianza de primer orden".

Ha explicado que ese elemento de desconfianza fue el que llevó a la intervención de las cuentas catalanas en 2015 porque puso en riesgo la calificación crediticia del Reino de España y preguntado sobre si se iba a levantar ese control ha contestado: "Pues va a ser que no". Según ha dicho, el Gobierno va a seguir controlando que se cumple con la legalidad vigente mientras exista una "actitud desafiante" por parte del Ejecutivo catalán.

Montoro ha dicho que es el control reforzado que se aplica en Cataluña desde hace aproximadamente medio año el que tendrá que verse cómo queda una vez que se retire la aplicación del 155. Este control reforzado fue el que supuso retirar a Cataluña los fondos derivados del modelo de financiación para que fuera el propio Estado quien pagara los gastos de la Generalitat con cargo a una cuenta en el Banco de España. Ese control es el que ha permitido que Cataluña "funcione con total normalidad", ya que ha sido una intervención "funcional y operativa", ha subrayado.