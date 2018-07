Santamaría, a Casado: "Si yo no hubiese sido la más votada, estaría en tu lista"

Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a liderar el Partido Popular, se ha presentado ante los compromisarios que decidirán si ella o Pablo Casado se convierte en el relevo de Mariano Rajoy al frente del PP como la más votada por los afiliadosy les ha pedido que respeten su voluntad. "Los militantes me han traído aquí como las más votadas por las bases", ha apuntado desde la tribuna Sáenz de Santamaría, que ha mandado un mensaje claro al otro candidato. "Si no fuera la más votada, estaría en tu lista, Pablo", ha deslizado Santamaría, que ha reprochado a Casado su negativa a conformar una lista conjunta tras la primera votación.

"He defendido la integración para que nuestro partido sea más fuerte, no para tener más apoyos. He defendido la integración y se que eso exige voluntad de acuerdo y os puedo asegurar que la mía no ha faltado, ni falta ni faltará. Todos somos un equipo", ha apuntado.

"Soy leal y consecuente. No pido a nadie lo que no estoy dispuesto a hacer. Si hace 15 días los afiliados no me hubiesen dado el apoyo mayoritario, yo no estaría en esta tribuna", ha insistido Santamaría, que incluso se ha emocionado al recordar toda su trayectoria al frente del PP. "He estado siempre donde me habéis pedido. He hecho todas las campañas con vosotros (...) He estado siempre donde se me reclamó y donde pensaba que podría ser útil. Juntos seríamos más útiles para España", ha apuntado.

Además, la vicepresidenta del Gobierno durante los mandatos de Mariano Rajoy ha insistido en su "campaña en positivo". "Me presenté a este Congreso con el objetivo de hacer una campaña en positivo. No veo a ningún compañero como un adversario. Mis adversarios han sido los mismos que los de Pablo Casado y están fuera: socialistas, populistas e independentistas y están ahí fuera. He cumplido mi compromiso", ha dicho Santamaría, que en un momento de su intervención ha sacado un abanico con la bandera de España para simbolizar al PP como partido abierto.

"Quiero un partido vivo, dinámico, abierto a los jóvenes pero que no cierre las puertas a los que no lo son. Quiero un partido donde se reconozca la mayoría de los españoles y que represente al espacio de moderación que va desde la derecha hasta el centro político. Somos el gran partido de centro-derecha europeo", ha apuntado la candidata.

Mención a la corrupción

En su discurso, la candidata Santamaría no ha obviado la corrupción, uno de los factores que, a su juicio, más ha pesado al PP frente a "razones ideológicas y de gobierno". "Somos un partido honrado, con unos afiliados honrados, con cargos honrados que hemos sufrido las consecuencias de que unos cuantos se aprovecharan de este partido. Hay quien dice que hemos perdido votos por razones ideológicas y de gobierno. Y yo digo que hemos perdido votos por otras razones que tienen nombre de corrupción. No tenemos más corrupción que otros partidos, pero nos ha pesado mucho más que al resto. Yo he trabajado muchas horas por el PP y he sentido mucho dolor porque extendieran sobre todos las dudas del algunos", ha dicho una Sáenz de Santamaría que se ha comprometido a evitar casos futuros y que ha mandado un mensaje a la oposición: no aceptará lecciones.

"No puedo comprometerme a cambiar el pasado, pero sí comprometerme a que no vuelva. Tenéis mi palabra. Pero os digo otra cosa. Tolerancia, la nuestra, ninguna, pero inquisición de los demás ninguna. No acepto ni una lección. Es hora de reivindicarnos como lo que somos, un partido de gente honrada y comprometida", ha aseverado.

Agradecimientos a Rajoy

Otro de los momentos en los que se ha emocionado Santamaría ha sido al homenajear al expresidente Mariano Rajoy. "Nunca he oido a Rajoy hablar mal de un compañero. Ni en público ni en privado. Presidente, es otra de las muchas cosas que te debo y que te debemos. Tenemos una deuda absoluta de gratitud contigo. Te debemos más que la confianza con la que nos han honrado. Te debemos las enseñanzas de lo que es un gran gobernante y una gran persona. Podemos hablar de tu rectitud, tu inteligencia. Has estado con nosotros cuando las cosas iban bien pero sobre todo cuando no iban tan bien. La principal enseñanza que nos dejas a todos es la unidad y la independencia del PP", ha dicho a un Rajoy presente en el auditorio.

Para finalizar, Santamaría ha insistido en la candidatura única. "La única tristeza que traigo aquí es no haber conseguido traer una candidatura de integración. Probablemente sea yo la responsable", ha lamentado Santamaría, que ha insistido en que a su lado "siempre habrá espacio" antes de mandar un último mensaje a los compromisarios.

"Cuando votéis, pensad en todo el partido y en lo que significa para España. Pensad en nuestros afiliados, lo que quieren y lo que significan y en lo que los españoles quieren de nosotros. La decisión están en vuestras manos, yo he venido a pedir vuestra confianza. Pero no vengo con las manos vacías, vengo con la legitimidad del voto de nuestros afiliados. En vuestras manos está nuestro futuro, que es el futuro de España. Salgamos unidos, fuertes y ganadores", ha sentenciado.