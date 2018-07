El nuevo reto viral: bajarse del coche en marcha y bailar

Cada año llegan nuevos retos a las redes sociales que se viralizan en poco tiempo. Un ejemplo fue el 'Ice Bucket Challenge' que consistía en tirarse un cubo de agua helada por encima con el objetivo de recaudar dinero para las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Muchos fueron los famosos que lo hicieron y donaron dinero para la investigación del ELA, pero también otros que lo llevaron más allá y se derramaron contenedores enteros de agua encima provocándose serias lesiones.

El reto viral de este verano se conoce como 'In my feelings challenge' y consiste en bajarse del coche en marcha y realizar una coreografía al compás de la canción 'In my feelings' del cantante Drake.

Los vídeos realizandolo se están compartiendo cada vez más en Instagram y, aunque hasta ciertas celebridades como Will Smith, Dua Lipa o Laura Escanes se hayan atrevido a hacerlo, el 'challenge' tiene cierto riesgo y algunas personas han resultado heridas.

Otro es esta chica que ha llamado la atención por realizar el reto en medio de un autovía donde circulaban varios coches. No ha sufrido ningún daño, pero mucha gente ha comentado diciendo que "estaba poniendo su vida en peligro" por ese acto.

Lo mismo ha pasado con este motorista profesional que se ha lanzado a realizar el reto encima de su moto con esta en marcha. A pesar del riesgo de esta acción, ha salido ileso debido a su gran experiencia con motocicletas.

Por otro lado, otros han aprovechado para demostrar que cualquiera puede cumplir el reto con éxito y también quienes lo han llevado a lo absurdo subiéndose encima del coche de forma cómica.