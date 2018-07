La Policía cree que la voz de mujer de las grabaciones de Villarejo es de Corinna

La Audiencia Nacional ha decidido iniciar la investigación sobre las grabaciones que el comisario Villarejo hizo a la princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en presencia del expresidente de Telefónica, Juan Villalonga en febrero del año 2015 en Londres. La iniciativa del juez Diego de Egea se produce como consecuencia de que el juzgado recibió la semana pasada un atestado policial que aconseja e insta a la Audiencia Nacional a abrir la investigación sin esperar a un informe que en principio se iba a entregar el 30 de septiembre.

El atestado policial elaborado por la Brigada de Asuntos Internos de la Policía Nacional a cuyo contenido ha tenido acceso la Cadena SER se centra única y exclusivamente en esta cinta de Corinna, la que fue amiga íntima del rey emérito Juan Carlos I, a pesar de que la unidad policial tiene en su poder desde el pasado noviembre 8 terabytes de información centrada en grabaciones incautadas en el registro policial que se hizo a un colaborador del comisario cuando detuvieron a Jose Manuel Villarejo.

El documento policial aconseja a la Audiencia a abrir diligencias y proporciona la transcripción íntegra de las casi dos horas de conversaciones adelantadas por los digitales El Español y OK diario. En la cinta se escucha a una mujer identificada como Corinna por estos digitales admitir que ha actuado como testaferro del rey emérito, Juan Carlos I en diversas propiedades en el extranjero como en Marruecos y ofrece detalles e información sobre presuntas cuentas corrientes en Suiza. La policía sitúa también el escenario de las conversaciones, Londres, y la fecha en las que tuvieron lugar que fue febrero del año 2016.

El atestado policial que tiene la Audiencia Nacional no incluye una prueba pericial fonética sobre la voz de la persona que está identificada como la princesa Corinna. La diligencia se va a hacer pero la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional está esperando a que la Fiscalía o el mismo juez De Egea soliciten esta prueba para corroborar que la voz que aparece en esa cinta es la misma de la que fue amiga íntima del rey emérito.

Sin embargo fuentes policiales consultadas por la Cadena SER no tienen ningún tipo de duda de que la mujer que aparece en la cinta es Corinna. Estas fuentes aseguran que aunque no hay un cotejo oficial la voz es similar a la que aparece en un medio de comunicación que entrevistó a la princesa. La propia Corinna Zu Sayn-Wittgenstein emitió hace dos semanas un comunicado a través de la revista “Hola” en el que no negó que la voz que aparece en la grabación fuera suya.

Fuentes policiales sostienen que indiciariamente los hechos que describe Corinna son susceptibles de un délito de blanqueo de capitales atribuible a Corinna.

Lo primero que va a hacer la Audiencia con esta investigación es citar el próximo jueves 26 de julio al comisario Villarejo que sigue en prisión provisional por la operación Tándem, para que aclare si efectuó la grabación y en qué circunstancias se produjo. El juez De Egea quiere que Villarejo confirme que la cinta es veraz y que no hay “cortes” ni manipulaciones en el contenido.

El director del CNI comparece en el Congreso

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, comparecerá esta tarde a puerta cerrada en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para explicar la relación que ha tenido el servicio de inteligencia con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del rey emérito.

En las grabaciones que hizo el comisario Villarejo a Corinna, la amiga del rey revelaba que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones y criticaba que el propio director del CNI le había amenazado a ella y a sus hijos. Corinna aseguraba además que el CNI que montó dos operaciones para hacerse con la documentación que pudiese guardar tras sus años de relación con Juan Carlos I, una en Londres y otra en Mónaco.

El jefe de la inteligencia española ya informó sobre este asunto en el año 2013 en la Comisión de Gastos Reservados para explicar las actividades de Corinna, quien en aquella época llegó a asegurar que había realizado trabajos "delicados" para España.

Durante su comparecencia Felix Sanz Roldán aseguró que desconocía si la princesa Corinna había realizado trabajos 'clasificados' para España, al menos como él los entendía, pero sí dejó claro que el CNI nunca le encargó nada. Es más, Sanz Roldán aseguró que jamás había cobrado del Centro ni había solicitado pago alguno.

En la comparecencia de esta tarde se espera que Sanz Roldán insista en que el CNI nunca ha amenazado a Corinna y que el encuentro que protagonizó en Londres en febrero del 2015 con ella se circunscribe a la relación sentimental que tenían los dos y que de alguna forma estaba amenazando a la estabilidad de la monarquía española.