Teodoro García Egea, nuevo secretario general del PP y Dolors Montserrat, portavoz

El nuevo Partido Popular de Pablo Casado ha tomando forma tras el comité ejecutivo que ha tenido lugar en Barcelona y en el que el líder del PP ha anunciado su ejecutiva. El diputado murciano Teodoro García Egea será el nuevo secretario general del partido, ocupando el puesto que durante diez años ha tenido María Dolores de Cospedal.

Durante el proceso de primarias del PP, García Egea ha llevado la campaña de Pablo Casado, quien finalmente se impuso con el 57% de los votos a Soraya Sáenz de Santamaría (42%) en el XIX Congreso Nacional del PP.

Teodoro García-Egea (Cieza, Murcia, 1985), el muñidor de la exitosa campaña de Casado, es ingeniero industrial y de telecomunicaciones, y diputado del PP, además de secretario de Área de Tecnología del PP murciano.

Formado en márketing político y gestión de proyectos por la George Washington University ha participado también en el Programa de Liderazgo de Gestión Pública en IESE Business School. De 2007 a 2009 fue concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de su localidad natal, donde también ha sido secretario general de Nuevas Generaciones, vicesecretario de Formación de la Región de Murcia y en la actualidad secretario de Área de Tecnología de esa región.

La integración de Casado

Casado ha dado vicesecretarías a dos personas de la confianza de Cospedal: La exministra Isabel García Tejerina, será la vicesecretaria de Sectorial del partido, en lugar de Maroto, mientras que Vicente Tirado, el número dos en Castilla-La Mancha, ocupará la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local, sustituyendo a Javier Arenas. El trío de afines a Cospedal se completa con Dolors Montserrat, a quien Casado ha elegido para ser portavoz en el Congreso.

Las Vicesecretarías se completan con Cuca Gamarra, la alcaldesa de Logroño, que será responsable de Política Social, y que apoyó en las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría.

Monsterrat sustituye a Hernando

Dolors Montserrat a su llegada a un almuerzo con Pablo Casado / Mariscal (EFE)

La diputada Dolors Montserrat, que era parte del equipo de Cospedal en las primarias del Partido Popular, ha sido la elegida por Casado como nueva portavoz del partido en el Congreso.

Montserrat sustituirá a Rafael Hernando (nuevo Presidente del Comité de Derechos y Garantías), que había ocupado hasta ahora el cargo protagonizando numerosas polémicas, aunque la exministra también ha protagonziado las suyas.

El pasado mes de mayo, el Congreso, con los votos a favor del PSOE y de Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos y del PNV, reprobó a la exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por su gestión en la lucha contra la violencia machista. También resultó polémica su entrevista en la Cadena SER cuando la entonces ministra de Igualdad aseguró que ser feminista era una etiqueta. Una etiqueta, aseguró, con la que no se identifica. Unas declaraciones realizadas en la víspera de la masiva marcha de mujeres del 8 de marzo.

La nueva ejecutiva de Casado

Teodoro García Egea, secretario general del PP Javier Maroto, Vicesecretaría Oranización PP Juan Carlos Vera, Secretaría de Organización José Antonio Nieto, Secretaría Electoral José Luis Martínez Almeida, Secretario de Partiticpación César Sánchez, Secretario de Transparencia Ana Beltrán, Presidenta del Comité Autonómico Javier Márquez, Presidente del Comité de Alcaldes Vicente Tirado, Vicesecretaría de Política Autonómica y Local Diego Calvo, Seretario Territorial Juan José Matarí, Secretario Autonómico Antonio González Terol, Secretario de Política Local Vicente Betoret, Secretario de Política Provincial Marta González, Vicesecretaría de Comunicación Isabel Díaz Ayuso, Secretaria de Comunicación Juan Corro, Redes Sociales Marga Prohens, Comunicación Interna Sergio Ramos, Imagen Corporativa Isabel García Tejerina, Vicesecretaría Sectorial Alberto Nadal, Secretario de Economía y Empleo Jorge Fernández Díaz, Secretario de Interior y Libertades Rafael Catalá, Secretario de Justicia y Administraciones Públicas Alberto Casero, Secretario de Medioambiente Pepa García Pelayo, Secretaria de Cultura y Deporte Miguel Barrachina, Secrtario de Revolución Digital Cuca Gamarra, Vicesecretaria de Política Social Antonio Román, Secretario de Sanidad y Bienestar Social Sandra Moneo. Secretaria de Educación e Innovación Marimar Blanco, Secretaria de Igualdad Sofía Acedo, Secretaria de Inmigración Carlos Iturgáiz, Secretario de Cooperación Luis Venta, Secretario de Medio Rural y Despoblación Andrea Levy, Vicesecretaría de Estudios y Programas Alejandro Fernández, Secretario de Estudios Mario Garcés, Secretario de Programas José Ramón García, Secretario de Internacional Ana Vázquez, Secretaria de Migración Juan Ignacio Zoido, Presidente del Comité Electoral Conrado Escobar, Secretario del Comité Electoral Rafa Hernando, Presidente del Comité de Derechos y Garantías Ignacio Echániz, Secretario del Comité de Derechos y Garantías Alfredo Prada, Oficina del Cargo Popular Esperanza Oña, Defensora del Afiliado Sebastián González, Tesorero Yolanda Bel, Secretaria de Actas Dolors Montserrat, Portavoz en el Congreso de los Diputados José Antonio Bermúdez de Castro, Secretario General Grupo Congreso Ignacio Cosidó, Portavoz en el Senado Pepe Ortíz, Secretario General Grupo Senado Esteban González Pons, Portavoz Grupo PP Parlamento Europeo Pilar del Castillo, Secretaria General Grupo PP Europeo

La ausencia de Santamaría

Pablo Casado con Soraya Sáenz de Santamaría / PP (EUROPA PRESS)

A este comité ejecutivo del que han salido los nombres del PP de Casado no ha acudido Soraya Sáenz de Santamaría. Fuentes del equipo de la expresidenta del Gobierno recuerdan que ella no es miembro del comité ejecutivo, y aseguran que "seguirá hablando" con el nuevo líder del PP. El miércoles, el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría daba por rotas las negociaciones con el del líder del PP; fuentes del equipo de Sáenz de Santamaría aseguraban que la oferta de Casado no se acercaba la representación "proporcional y digna" que ellos reclamaban.