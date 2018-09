Courtois y Oblak. Dos de los mejores porteros del mundo fueron decisivos en el primer derbi madrileño de esta Liga Santander. Ambos acertaron cuando los delanteros crearon peligro y son los que dejaron el marcador en un 0-0 que deja al Madrid colíder, con los mismos 14 puntos que el Barcelona, y al Atlético en la cuarta plaza, a solo dos puntos del liderato.

Los de Simeone tuvieron más mordiente en la primera mitad, en la que Courtois sacó dos balones que eran medio gol de Antoine Griezmann -el belga interceptó la bola con la cabeza- y Diego Costa. La salida de Ceballos por Gareth Bale no solo equilibró el partido en la segunda mitad, sino que acercó mucho a los de Lopetegui hasta la portería contraria. En la mejor ocasión, Oblak arruinó el mano a mano a Asensio.

La clave

El partido se disputó en el centro del campo, donde el Atlético tuvo superioridad en la primera parte gracias al físico de Rodrigo, Saúl y Koke. Prueba de la importancia de esa franja fue que Lopetegui metió en el descanso a Dani Ceballos, que supo equilibrar el encuentro y hacer mejor al Real Madrid. Simeone, de hecho, quitó a Diego Costa para meter a Thomas para intentar zanjar la superioridad en ese momento del equipo blanco.

Lemar y Dani Ceballos luchan por un balón en el derbi madrileño. / SERGIO PEREZ (REUTERS)

Los mejores

Sin duda, los dos porteros. Ambos atajaron las ocasiones del rival. Courtois, consolidado como el portero titular del Real Madrid, sacó dos balones clave a Griezmann y Diego Costa. En el caso de Oblak, estuvo providencial ante Asensio.

La polémica

Los jugadores del Atlético de Madrid reclamaron un penalti en la primera mitad por mano de Casemiro en el área. El colegiado Martínez Munuera no sancionó la jugada. Según Iturralde González, el árbitro de Carrusel, acertó en su decisión.

En la segunda mitad fueron los locales los que pidieron pena máxima por una caída de Benzema en el área en una acción con Giménez. No se pitó, lo cual fue también un acierto para el colegiado de la Cadena SER.

El análisis

Dani Garrido: "Hubo un tiempo para cada equipo en un partido en el que seguramente los porteros fueron los mejores".

Álvaro Benito: "Al Madrid le falta gente en el área. Benzema no es el delantero voraz que parecía en las primeras jornadas. Al único que le veo con continuidad en faceta goleadora es Bale. En los jugadores de segunda línea ninguno llega sorprendiendo. El Madrid ha tenido dominio pero pocas ocasiones. Es uno de los problemas que va a tener que solucionar el Madrid. Si te fijas, Lopetegui se pasa todo el partido sacando al equipo de atrás. Él quiere que el equipo sea más protagonista".

Kiko Narváez: "El Atlético ha tenido dos caras. En la primera parte jugaba más cómodo porque hacía superioridad numérica en el centro del campo y el real madrid era un equipo descompensado. A raíz del cambio de Ceballos, muy acertado por parte de Lopetegui, se crean dudas y el Atlético empieza a sufrir. El partido podría haberse ido para el equipo blanco. El equipo de Simeone va creciendo, se va pareciendo más al Atlético: tiene el balón pero cuando hay que sufrir, se repliega y sufre".

Antonio Romero: "Una primera parte que fue para el Atlético y una segunda para el Real Madrid. El reparto de puntos no dejará contento a ninguno pero tampoco descontentos. Courtois sostuvo al Madrid al principio pero Dani Ceballos fue el mejor en la segunda parte".

Miguel Martín Talavera: "En el Atlético de Madrid, hay que destacar primero a José María Giménez y después, a Jan Oblak".

La intervención de Oblak ante Asensio. / SERGIO PEREZ (REUTERS)

Rafa Alkorta: "No hjay que olvidar que este año ha habido Mundial y que a estos grandes jugadores les va a costar arrancar. Hoy se ha demostrado que los centros del campo son los que sostienen al equipo. Julen ha aprovechado el tema de Bale para meter a Ceballos. Simeone luego ha metido a Thomas... Esto es un derbi y es difícil que haya muchas ocasiones".

Tomás Roncero: "Se está haciendo un reseteo en el Madrid para acostumbrarse a vivir sin los 50 goles de Cristiano. No hay fuego de cañón. En semifinales de la Champions fue un partido parecido pero se ganó por los tres goles de Cristiano. Me gusta el equipo pero falta gol. Parece que Vinicius puede saltarse el libreto. Puede ser el plan B del Madrid y Lopetegui se tiene que atrever. Yo me la jugaba con Vinicius y Mariano porque Benzema no es que no marque, es que no tira entre los tres palos. Con esas dos entradas el equipo cogería otro aire".