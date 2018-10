El portero del Real Madrid Thibaut Courtois aseguró hoy que "todavía es especial" jugar contra el Atlético de Madrid, equipo en el que militó entre 2011 y 2014 y contra el que se enfrentó el pasado sábado en su primer derbi como madridista (0-0).

"Ya lo había experimentado el año pasado, cuando jugamos con el Chelsea contra el Atlético. Pero todavía es especial. Ellos son amigos. Siempre tendré buenos recuerdos del Atlético", aseguró el meta blanco en una entrevista con el portal de fútbol belga Belgofut.

Courtois consideró que el Atlético, cuarto en el campeonato liguero después de siete jornadas, jugó "muy organizado", y aseguró que Simeone "busca los errores del oponente y trata de explotarlos".

El también portero de la selección belga aconsejó al Brujas, rival este miércoles en Champions del conjunto rojiblanco, "que se atrevan a jugar al fútbol" y "que no les impresionen los hinchas del Atlético". "Tienen que reclamar el balón y tratar de encontrar el espacio a la espalda, y luego tener cuidado con el contraataque. Todo el mundo tiene una oportunidad en el fútbol hoy en día", aseguró.

El meta blanco, que fue este sábado uno de los mejores jugadores del Real Madrid en el derbi madrileño, confesó que le había gustado que el Bernabéu coreara su nombre, particularmente después de los mano a mano que logró salvar de los pies de Griezmann y Diego Costa, y reconoció que en una situación como la del Real Madrid, con "dos buenos porteros", debe empezar a "mostrarse".

"Paré dos veces un uno contra uno, primero contra Griezmann, luego Costa. Me sentí importante. Ciertamente, en esa oportunidad de Griezmann, él vino ante mi pero me agrandé y mantuve la cabeza fría. También con Diego me agrandé, y la saqué con la mano", recordó.

Aunque "no fue un partido fácil", Courtois consideró que el Real Madrid tuvo oportunidades de ganar y halagó el "buen partido" de su homólogo en la portería rojiblanca, Jan Oblak.