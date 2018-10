La Fiscalía promete "contundencia" contra los disturbios en Cataluña el 1-O

La Fiscalía estudiará los atestados policiales sobre los disturbios de ayer en Cataluña para decidir si emprende algún tipo de acción penal. Así lo ha desvelado este martes María José Segarra, Fiscal General del Estado, al término del acto de apertura del año judicial militar: "Estamos a la espera de recibir todos los atestados que elaboren los Mossos d'Esquadra y valoraremos desde la perspectiva del Código Penal todas las actuaciones que se produjeron en el día de ayer y que quebrantaron la convivencia de todos los catalanes", ha dicho.

Segarra, que se ha negado a valorar las palabras de Torra ayer animando a los autodenominados 'Comités de Defensa de la República' en los disturbios, ha añadido que "la Fiscalía actuará, por supuesto, con la contundencia debida".

La Fiscal General tampoco se ha pronunciado sobre el debate que se desarrolla este martes en el pleno del Parlament de Catalunya sobre la suspensión política de los políticos presos ordenada por el Supremo: "No he tenido ocasión de conocer todavía las actuaciones que están desarollando en el Parlament, lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado y reaccionaremos si es necesario cuando se produzcan resoluciones que quebranten el orden constitucional, pero no puedo decir más porque desconozco lo que ha sucedido", ha señalado.

La "firme condena" de Lesmes

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha mostrado también este martes su “firme condena de los actos violentos ocurridos durante la jornada de ayer en Catalunya” durante su discurso en la apertura del año judicial militar. Lesmes también ha querido recordar “el deber de quienes tienen puestos de responsabilidad en las instituciones de garantizar el orden público” y evitar que “los actos de unos pocos” comprometan la convivencia.

Lesmes durante la apertura del curso académico judicial / Andreu Dalmau (EFE)

El presidente del CGPJ ha hecho estas declaraciones después de ensalzar el papel de la Constitución en su 40º aniversario: "La democracia no existe sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad y no preservan los derechos y libertades de todos", ha añadido.