La nueva política de Series Atresmedia: Antena 3 ya no se fija en Paulas Echevarrías

A veces no somos del todo conscientes de lo que Antena 3 ha hecho por la ficción española. Hasta hace nada todavía era habitual escuchar aquello tan manido de "Para ser española…" o "Como se nota que no es española…". Pero con sus series, Atresmedia Televisión no solo ha ofrecido a su audiencia un catálogo digno y competitivo, sino que ha agitado el panorama audiovisual, logrando que su marca sea reconocible en todo el mercado internacional.

Serie que hace Antena 3, serie que quiere Netflix. Al gigante del streaming le gusta especialmente la ficción que produce esta televisión. Prueba de ello es el exitoso recorrido de 'La Casa de Papel', convirtiéndose en la serie de habla no hispana más vista de la plataforma, o que esta misma empresa encargara a Bambú Producciones, la productora de confianza de Antena 3, la que iba a ser su primera serie española: 'Las chicas del cable'.

Tampoco hay que obviar los hitos que tienen que ver más con el negocio: la creación de Atresmedia Studios, los acuerdos que han llegado con televisiones de pago para darle continuidad a 'Velvet' y 'Vis a vis' o el paso histórico para hacer series de 50 minutos.

Se han ganado a pulso ser los referentes de la ficción española, un título que lucen con orgullo, pero que tampoco deja que se les suba a la cabeza. Antena 3 sigue trabajando duro en su línea de originales, apostando por historias que sean diferentes y que tengan una vocación más ambiciosa fuera de nuestras fronteras.

Pero esto sigue siendo un trabajo tanto de contenido como de continente. Antena 3 quiere seguir creciendo, removiendo los cimientos de la industria para darle un nuevo valor. Para ello necesita asumir ciertos riesgos. ¿El último? Poner caras poco o nada conocidas a protagonizar sus series.

Ya no más Paulas Echevarrías en Antena 3

¿Qué sería de la industria si todas las producciones estuviesen protagonizadas siempre por la Paula Echevarría o el Jesús Castro de turno? Al igual que es primordial contar historias diferentes, también es necesario promocionar a los actores más desconocidos.

Resulta cansino ver siempre a la misma retahíla de actores. Sin embargo, Antena 3 también se está distanciando de sus competidores en este asunto. Series Atresmedia ya no busca estrellas, esas que ocupan portadas e interesan especialmente al público. La cadena tiene la intención de agitar el sector y cazar todo ese talento que también tiene mucho que decir.

Esto ya lo vimos en 'Fariña', una serie en la que Antena 3 y Bambú Producciones optaron por un casting con ADN 100% gallego, narrando una historia de gallegos, hecha por gallegos y contada a través de los ojos de unos gallegos. Esto dio más valor al proyecto, dotándolo de un valor añadido que fue clave para su éxito. En 'Fariña' no hubo estrellas y ni falta que hizo.

Antena 3, la plataforma perfecta para las nuevas promesas

Parece que este será el nuevo ‘modus operandi’ de Antena 3. Actualmente, la cadena trabaja en dos títulos que ya están despertando la curiosidad de los más seriéfilos: '45 revoluciones' y 'Toy Boy'. Ambas llegaran en el próximo año y ambas estarán protagonizadas por actores que no tienen detrás una legión de fans, con todo lo que eso conlleva.

Para '45 revoluciones', Antena 3 ha escogido a Guiomar Puerta, una joven intérprete que debutó en televisión con un pequeño papel en 'Carlos, Rey Emperador'. Para este proyecto se codeará con Carlos Cuevas, una cara más conocida por el público, e Iván Marcos, otro gran desconocido. Este será el trío de ases con el que jugará Antena 3 el próximo curso.

En cuanto a 'Toy Boy', un thriller que se desarrolla dentro del universo de strippers, la cadena de Atresmedia ha escogido a Jesús Mosquera, otro actor por descubrir que asumirá todo el peso de la serie.

En definitiva…

Es un gran riesgo que en la cabecera de una serie no brille una gran estrella. El interés que se genera es mucho menor y los impactos no trascienden en los principales canales de comunicación. A partir de ahora, será la historia y un trabajo bien hecho el que tendrá que ejercer de cebo mientras estas nuevas promesas adquieren la relevancia suficiente como para dar estatus a estos proyectos que carecen de 'brilli brilli', pero no de la ambición y las ganas de diferenciarse del resto.

Noticias relacionadas 4 series a la semana y otros motivos por los que en Antena 3 siguen siendo los 'cracks' de la ficción