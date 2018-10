Luis Enrique evita explicar la baja de Jordi Alba: "No hablo de jugadores que no están en la lista"

Luis Enrique habló sobre la segunda convocatoria para los partidos ante Gales -amistoso- e Inglaterra -Liga de las Naciones- pero evitó explicar el porqué de los nombres que se quedaron fuera, como el de Jordi Alba.

El seleccionador evitó hablar a toda costa al respecto: "no hablo de jugadores que no están en la lista". Cuando le preguntaron si Diego Costa iba a estar en la lista antes de su lesión ante el Brujas en la segunda jornada de Champions, Luis Enrique contestó que "está lesionado, ya no tiene ningún interés".

"Cuando veo esto lamento mucho las bajas de los jugadores, pero valoro la oportunidad que es para otros jugadores. Abre la opción a la competencia y que no se duerma nadie. Pasó lo mismo con Iago Aspas", explicó el seleccionador.

Respecto a Joaquín, que publicó un gracioso vídeo reclamando haberse quedado fuera, el seleccionador dijo que "por supuesto que podría estar y, si estuviese, nos lo pasaríamos muchísimo mejor".

Ni una palabra sobre Jordi Alba

la convocatoria de luis enrique Porteros: David de Gea (Manchester United/ING), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/ING), Pau López (Betis). Defensas: Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), Marc Bartra (Betis), Jonny Otto (Wolverhampton/ING), César Azpilicueta, Marcos Alonso (Chelsea/ING), Raúl Albiol (Nápoles/ITA), Diego Llorente (Real Sociedad), José Luis Gayá (Valencia). Medios: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Múnich/GER) y Dani Ceballos (Real Madrid). Delanteros: Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Chelsea/ING), Suso Fernández (Milan), Iago Aspas (Celta), Paco Alcácer (Borussia Dortmund/ALE) y Rodrigo Moreno (Valencia).

Sin embargo, Luis Enrique no habló de uno de los grandes nombres que se quedó fuera. El jugador del Barcelona no está entre los seleccionados -pese a ser titular y no estar lesionado-. "No tengo por norma hablar de ningún jugador que no esté en la lista", sentenció Luis Enrique.

Cuando le dijeron de que daba la sensación de que tenía algún motivo personal para no hablar de Alba -ya que sí había mencionado a Costa y a Joaquín- el seleccionador respondió que "es vuestra sensación". "De Joaquín sí he hablado, pero no os preocupéis, me mantendré a la norma. Hay muchos jugadores que merecerían estar, pero solo puedo llevar a 23", dijo.

"Si explicase todo lo que pienso, no tendríamos tiempo. Represento a la Selección y es un cargo público, intento gestionar de la mejor manera posible a mi grupo de trabajo", explicó.

Ningún lateral derecho

Respecto a la falta de jugadores que ocupen el lateral derecho, Luis Enrique fue muy claro: "Azpilicueta juega de lateral derecho. Jonny Otto ha jugado a pierna cambiada siempre, él juega en la derecha. Pero da igual, me puedo inventar cualquier jugador, para eso tengo la potestad.

La baja de Isco, "difícil de combatir"

Respecto a lesión de Isco, el seleccionador dijo que la baja del malagueño es "muy difícil de combatir". "Es desequilibrante. Tenemos jugadores de perfil parecido que podrían hacer su rol. Ese es nuestro empeño, desarrollarlas. Ceballos no es un extremo puro podría hacerlo, Marco Asensio, el mismo Iago Aspas", concluyó.