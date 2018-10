Lo nunca visto en 'MasterChef': doble expulsión con una Antonia Dell'Atte en cólera

Este domingo, la polémica fue el ingrediente estrella en 'MasterChef Celebrity'. Por primera vez en la historia del programa, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, jueces del espacio, decidieron expulsar a dos aspirantes y no a uno, como está establecido en las normas del talent culinario.

En la prueba de eliminación, el programa permitió a los aspirantes salvados ayudar a los famosos que estaban en la cuerda floja. Ona, Jaime, Mario y Santiago recibieron el apoyo de sus compañeros para cocinar un menú Michelin, excepto Antonia, que tuvo que cocinar sola después de que Carmen Lomana se negara a ayudarla.

Al final, Jaime Nava y Antonia Dell'Atte realizaron los peores platos de la prueba y el jurado más implacable de la televisión decidió expulsar a ambos concursantes. Sin embargo, antes de abandonar las cocinas de 'MasterChef', Antonia arremetió contra todos.

Al presentar su menú, la concursante, consciente de que su trabajo no estaba bien hecho, se derrumbó, y atacó a sus compañeros: "No quiero crear mala energía...Me he sentido muy atacada, muy de lado de mis compañeros".

Ya sentada con Eva en el sofá de los expulsados, Antonia se despachó a gusto: "Este llanto ha sido como una liberación. He llorado por los fariseos, las personas que tienen la sonrisa y luego detrás han malmetido. Algunos me han atacado injustamente, les deseo que sean mejor para no meter cizaña".