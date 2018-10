Lucas Hernández, defensa francés del Atlético de Madrid, explicó durante una entrevista al medio RMC Sport que, a pesar de haber recibido una oferta del Real Madrid cuando era más joven dijo que "era una persona honesta y no podría hacer eso".

"No lo escuché demasiado -la oferta-, estuve al 100% con el club como lo había extendido recientemente. Mi agente me habló un poco. Cuando me dijo que había salido la oferta del Real Madrid, le dije que no podía hacer eso", explicó en la entrevista.

"El Atlético es mi ciudad, mi club, el club que me dio todo. Soy una persona honesta, no podría hacerlo". Además, también añadió que "espero quedarme aquí mucho tiempo, pero bueno, el fútbol va muy rápido", a diferencia de su hermano Theo.

Actualmente, el jugador francés se encuentra concentrado de cara al amistoso que disputará la selección francesa contra Islandia.