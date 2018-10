Montero: "Se eliminarán los aspectos más lesivos de la reforma laboral"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha felicitado por el acuerdo llegado con Podemos sobre los Presupuestos Generales. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha explicado que las medidas van a ayudar a eliminar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012.

El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones con las nuevas medidas fiscales y de lucha contra el fraude, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social en el que se incluye la revalorización de las pensiones. El Gobierno remitirá el lunes a Bruselas el plan presupuestario tras celebrar ese mismo día un Consejo de Ministros extraordinario.

"Voluntad firme de cambiar las cosas"

Montero ha destacado que el Gobierno demuestra su "voluntad firme e inequívoca de cambiar las cosas", y ha valorado el acuerdo con Podemos porque "los ciudadanos no pueden esperar más". "No entenderían que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo para estos casos", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que se ha puesto todo el "empeño" en que la propuesta presupuestaria sean un "punto de inflexión" y el "cambio claro de tendencia" basado en una agenda social, recuperación de derechos y la igualdad.

Ha pedido al resto de formaciones el apoyo a las nuevas cuentas, especialmente a las formaciones catalanas con las que ha indicado que se hablará de "cuentas públicas" y ha recordado que Cataluña recibiría más de 2.200 millones para desarrollar políticas fundamentales. "Parece bastante lógico que cualquier Gobierno que tenga como centro a las personas apoye los PGE", ha apostillado.