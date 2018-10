Ciudadanos sobre Vox: "No son una amenaza para nosotros"

La irrupción pública de Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, ha provocado un debate interno en Ciudadanos sobre cómo tratar de restar importancia a la demostración de fuerza mostrada el pasado domingo por esta formación cuando consiguió llenar con unas 10.000 personas (según Vox) el Palacio de Vistalegre en Madrid.

La primera reacción del partido 'naranja' fue la de ignorar a Vox. De hecho, un día después del multitudinario acto de la formación Albert Rivera no sólo no citó el nombre de este partido sino que en un desayuno informativo trató incluso de hablar sobre él directamente. "Siento defraudarles, pero me voy a dedicar a hablar de la educación, del mundo laboral, de las reformas que necesita España...". Horas después fue su número 'dos', el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el que durante una rueda de prensa en la que hubo hasta cinco preguntas sobre Vox no nombró las siglas de este partido. Es más, Villegas se hizo "un Rajoy" para refererise a Vox como "el partido al que se refiere".

Fuentes de Ciudadanos explican a la Cadena SER que el objetivo de esta estrategia "de ninguneo" no es otro evitar, por un lado, "hacerles la propaganda" y, por otro, convertir a Vox "en el demonio" porque eso, según estas fuentes, les daría alas. Sin embargo, hay dirigentes que sí opinan que el partido debería tratar a Vox con más naturalidad porque creen que, en realidad, "no es una amenza para ellos". Un alto cargo de Ciudadanos explicaba a la Cadena SER que "no pasa nada" por citar a Vox en público porque "no nos va a afectar electoralmente".

Para empezar, en Ciudadanos opinan que Vox no se llevará a su electorado con el asunto de Cataluña. Las fuentes consultadas dan por hecho que "no hay razón para dejar de votar a Cs" porque están convencidos de que los ciudadanos saben que los de Rivera garantizan la "respuesta eficaz" contra el independentismo. "Nosotros hemos ganado las elecciones en Cataluña y estamos trabajando muy intensamente allí y en Madrid para que se aplique el artículo 155 de la Constitución", argumenta un dirigente del partido.

Por otro lado, en Ciudadanos consideran que no habrá trasvase de votos con respecto al tema de la inmigración, porque en el partido de Rivera parten de la base de que en España "no hay un problema real de inmigración", y tampoco con respecto a la Unión Europea o a la cuestión de organización territorial en nuestro país. "Nosotros somos un partido claramente autonomista y europeísta y ellos [Vox] no están en ese camino".

Los miembros de la dirección de Ciudadanos consultados resumen su posición frente a Vox en que el partido de Rivera tiene sus postulados propios, "que son muy distintos" a los que propone Vox. Son dos programas "diferentes", según indican.

"Vox es la marca española de la ultraderecha"

Otra de las decisiones que Ciudadanos ha adoptado en su estrategia con respecto a Vox es no calificarlos en público como "la extrema derecha" porque, según explican fuentes del partido, tampoco se han referido como extrema izquierda "a otras opciones políticas que han ido surgiendo".

Sin embargo, internamente en Ciudadanos sí consideran a Vox un partido de la derecha radical aunque creen que no se puede comparar con la ultraderecha de Alemania, Francia o Italia.