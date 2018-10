Maradona llamará próximamente a Leo Messi para aclararle sus declaraciones en las que hablaba sobre él y decía que va "20 veces al baño" antes de un partido. En una entrevista con Fox Sports, el actual entrenador de Dorados de Sinaloa aseguraba que a Messi "no le da" y que cuando juega con Argentina "es uno más".

Esas palabras fueron contestadas, entre otros, por Mario Alberto Kempes, campeón con Argentina en el Mundial de 1978. "Es mejor que Diego se quede callado, Messi no necesita un Mundial para ser el mejor. Yo gané un Mundial siendo decisivo y no or eso soy mejor que Leo", señaló en declaraciones recogidas por la ESPN.

El abogado de Maradona, Matías Morla, ha querido zanjar la polémica en una entrevista con el canal América 24. "Mañana (martes) Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir", dijo. "Diego está trise y le dolió mucho lo que dijo Kempes", añadió.

Lo que quiso decir, según Morla, es que no hay que volver "loco" a Messi porque no es un líder. "Él está para estar en Barcelona, donde juegan todos muy bien, jugar en equipo y listo". En su opinión, la Pulga cree que el jugador del Barcelona "no tiene culpa del fracaso actual" de la Selección.