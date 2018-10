La foto de Messi y Luis Suárez que se utiliza para dar ejemplo a muchos padres

Saliendo de ver un partido de Alevines de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tu que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tu no. pic.twitter.com/VRPbVwekmC