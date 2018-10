Casado, sobre la eutanasia: "Este problema no existe en España"

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, se ha mostrado contrario al proyecto de ley de la eutanasia "libre" que plantea el PSOE, pero es partidario de plantear una nueva Ley alternativa que sea contraria a la distanasia, es decir al "encarnecimiento terapéutico" al final de la vida, y tome como base el testamento vital o documento de instrucciones previas adoptado por la mayoría de las comunidades autónomas.

"¿Cuál es la nueva ley que nosotros proponemos? La que ya tienen aprobada la mayoría de las CCAA, es decir que no haya distanasia en el sistema sanitario español", ha señalado durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, que ha tenido lugar en el Hotel Villamagna de Madrid.

Para evitar la distanasia o encarnecimiento terapéutico, Casado propone que "las familias incluso, a través del testamento vital, los enfermos puedan decir hasta qué punto su vida no sea prolongada artificialmente. Ese es el modelo que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno".

"El modelo que plantea el PSOE es el modelo de Holanda o el que hemos visto en Reino Unido, en el que los padres tenían que ir a Westminster a pedir que no desconectaran a su bebé sin querer ellos que le desconectaran", ha añadido como ejemplo.

"Eso no me parece bien", ha afirmado el líder popular, para quien lo deseable es que las familias y la persona afectada tengan la "libertad de decidir", y los médicos la "libertad de conciencia para no aplicar leyes que aplican los políticos, y legisladores".

Este martes se acaba el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia en España, eso significa que los populares sólo tienen hasta las 20.00 horas de esta tarde para proponer un texto alternativo al del proyecto socialista que, por otro lado, tiene previsto debatirse la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Aunque Casado ha hablado en el Desayuno de Europa Press sobre la posibilidad de plantear dicha enmienda a la totalidad, lo cierto es que fuentes parlamentarias no confirman que se vaya a presentar.

"¿Qué quiere decir una enmienda la totalidad? Devolvemos la Ley y planteamos lo que para nosotros sería una nueva ley", explicaba Casado sobre los recursos existentes en la Cámara Baja, sin confirmar la información publicada por 'El País' que asegura esta posibilidad.

Por otro lado, el presidente del PP ha criticado al PSOE porque, a su juicio, ha creado "un problema que en España no existe". "Yo soy un liberal y creo que tenemos que legislar lo menos posible y, sobre todo, para las cuestiones que son necesarias y no intervenir en la vida de la gente. No meternos en la casa de la gente, no meternos en la conciencia de la gente", ha insistido.

Finalmente, Pablo Casado considera que "ya hay regulaciones eficaces" en esta materia y, ha recordado, que Madrid, Galicia y Murcia han sido "pioneras a la hora de aplicar esta ley de testamento vital".