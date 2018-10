Prostitutas, Waterloo y herriko tabernas: la intervención de Dolors Monserrat que ha descolocado al Congreso

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha afeado este miércoles a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la "descoordinación" de la que, a su juicio, adolece el Gabinete de Pedro Sánchez. "El Gobierno parece el camarote de los Hermanos Marx", ha dicho, una acusación que la 'número dos' del Ejecutivo ha negado, llegando a tachar de "performance" la actuación de su interpelante en la sesión de control.

Montserrat ha arrancado su pregunta tirando de ironía al reconocer el "esfuerzo" que, ha indicado, hace Carmen Calvo como vicepresidenta cuando reemplaza al "ciudadano universal" Sánchez en sus "constantes" giras internacionales.

En este contexto, le ha preguntado si está orgullosa de su labor de coordinación. "Si me pregunta por un sentimiento, tengo el de cumplir con mi deber constantemente", ha respondido la vicepresidenta en primera instancia.

La dirigente popular ha dedicado su segundo turno a desgranar algunos "momentos estelares de la coordinación" del Ejecutivo. Así, ha recriminado a Calvo que Sánchez amenace con querellarse contra "medios críticos" mientras ella misma y la titular de Justicia usan las redes oficiales de sus departamentos para "atacar a la oposición y hacer propaganda".

También se ha quejado de que el Gobierno interprete como ejercicios de libertad de expresión los "silbidos" a los símbolos constitucionales pero diga que abuchear al presidente en el desfile del 12 de octubre es "una falta de respeto".

Tienen "desconcertadas" a las prostitutas

Asimismo, ha dicho a Carmen Calvo de que "tienen a las prostitutas desconcertadas" porque mientras la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechaza su sindicación, la de Justicia se ha convertido "en la máxima defensora de sus servicios" y en Andalucía los pagan "con dinero público".

A la lista ha añadido la "perplejidad" del exministro Maxim Huerta, a quien Sánchez "mandó a la Luna" por una sociedad instrumental "mientras Celaá, Borrell y Pedro Duque siguen en la Tierra", y también el asombro de la extitular de Sanidad Carmen Montón quien, según Montserrat, "no entiende nada" porque ella sólo "plagió" el trabajo de fin de máster, pero quien "plagió su tesis" sigue en La Moncloa.

"Carmen Calvo está completamente descoordinada y más Pedro Sánchez, que confunde lo público con lo privado y que no sabe cuál es su sitio ni en el Gobierno ni un besamanos", ha espetado a la vicepresidenta recalcándole que, entre sus obligaciones está coordinar "Moncloa con Waterloo, la dacha de Galapagar y la herriko taberna".

La respuesta de Carmen Calvo

"¿Ha sido una performance, no? Lo suyo es lo mejor que conozco como política cultural del PP", ha replicado la 'número dos' del Gobierno, descalificando la intervención de Montserrat y su "atrevimiento artístico".

Después ha repasado algunas de las decisiones del Ejecutivo, recalcando que "la coordinación está en el BOE" y "en la vida de la gente" y que el Gobierno, entre otras cosas, ha puesto en marcha un Plan contra la pobreza infantil, otro contra la explotación laboral y un "proyecto de Presupuestos Generales del Estado".

"¿Qué nombre le pondría a eso?", le ha preguntado Carmen Calvo, recordando que, además, se han traspuesto 10 directivas europeas porque Mariano Rajoy dejó a España como el último país en adaptarse a las normas comunitarias con riesgo de asumir multas.

También ha subrayado que, mientras que Mariano Rajoy se caracterizaba por sus "no lo sé, no me consta y nadie me lo ha contado", el Gobierno de Sánchez hace "coordinación en castellano". "A lo que ustedes hacían búsquele usted el nombre", ha concluido.