El brasileño Daniel Alves tiene clavada la espina de no haber ganado nunca la Copa del Mundo. El exjugador del FC Barcelona, ahora en el PSG, se lo confesó a su compañero Gianluigi Buffon. Lo ha contado el guardameta en una entrevista en la ESPN.

"Estaba en la ducha. Me miró, y me dijo: 'Gigi, cuando te miro estoy celoso por tu victoria en el Mundial. Te daría mis tres Champions'. Me explicó que sabía que ganar la Copa del Mundo hace feliz a tu país, a tu gente", relató el portero que este año ha dejado la Juventus de Turín.

Buffon ganó la Copa del Mundo en Alemania 2006, aunque en su palmarés no figura todavía la Liga de Campeones. Por su parte, Dani Alves no ha ganado nunca el Mundial pero se hizo con la Champions con el Barcelona en las temporadas 2008-09, 2010-11 y 2014-15.