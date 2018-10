El Supremo dicta que los impuestos de una hipoteca corren a cargo del banco

Los impuestos derivados de la inscripción de una hipoteca corren a cargo del banco y no del cliente. El Tribunal Supremo ha decidido cambiar su propia doctrina, eliminar un artículo de la norma que regula este impuesto y establecer que el impuesto sobre actos jurídicos que pesa sobre las escrituras públicas de hipotecas corre a cargo del banco y no del que firma la hipoteca.

Los jueces tienen en cuenta que el negocio inscribible a través de una escritura es la hipoteca y que el único afectado e interesado en formalizarlo a través de una escritura pública es el banco y no el cliente. "No nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario", dicen los jueces, añadiendo que "sólo a él le interesa la inscripción de la hipoteca" ya que carece de eficacia si no se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Cargar este impuesto al hipotecado y no al banco constituye, dice el Supremo, "un evidente exceso reglamentario que hace ilegal la previsión contenida" en el artículo 68.2 de la norma que rige este impuesto, el Real Decreto 828/1995.

La decisión de la sala tercera del Supremo abre la puerta a que personas que ya han pagado este impuesto puedan reclamar su devolución y pago por parte del banco, teniendo en cuenta que los ejercicios fiscales desde 2014 hasta la actualidad no están prescritos. La cuantía que supone este impuesto varía en función de la comunidad autónoma, socilando entre el 0,5% y el 1,5%: en este caso el Supremo le da la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad madrileña de Rivas frente al Estado y la Comunidad de Madrid.

Los jueces reconocen "la solidez de buena parte de los argumentos" en los que, hasta ahora, se obligaba al cliente a pagar estos impuestos, pero aseguran que "debemos corregirla porque entendemos que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario" ya que es en su interés en el que se documenta una hipoteca a través de una escritura pública.

Dardo al legislador

El Tribunal Supremo aprovecha su sentencia para criticar la redacción ambigua de la norma y que si quería dejar claro que el impuesto tenía que correr a cargo del cliente "debería haberlo declarado expresamente al contemplar en su articulado el préstamo con garantía hipotecaria". También señalan los jueces que "si no lo hizo fue porque consideró que lo verdaderamente relevante en el repetido negocio complejo, a efectos de su sometimiento a gravamen, era la necesidad de inscripción".

La sentencia da la razón a la EMV de Rivas, que ahora podrá recuperar los 22.566,47 euros que pagó de más en este impuesto.