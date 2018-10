El bochornoso incidente racista durante un vuelo de Ryanair

La aerolínea irlandesa Ryanair ha sido duramente criticada a lo largo de este fin de semana por la política adoptada durante un bochornoso suceso racista que tuvo lugar el pasado viernes en el vuelo FR9015 que conectaba las ciudades de Barcelona y Londres (Reino Unido).

Todo comenzó cuando una mujer de raza negra, identificada como Gayle, se dirigió a su asiento en el avión. Cuando llegó a la fila que correspondía, un individuo se negó a sentarse a su lado y comenzó a insultarla por el simple hecho de ser negra. Entre otras cosas, el hombre empezó a llamarla "vaca fea", aseguró que apestaba y le pidió que se marchara lejos para que no tuviera que verla.

"Si no te vas a otro asiento, te empujo yo"

Lejos de ponerse a su nivel, Gayle le pidió que se tranquilizara. A pesar de ello, el hombre continuó insultando a la mujer de 77 años, que iba acompañada de su hija: "No me hables un puto idioma extranjero, puta vaca fea. No quiero sentarme a tu lado". Fue entonces cuando otro pasajero que se encontraba tras ellos le llamó la atención del hombre.

La hija de la mujer, visiblemente enfadada, comenzó a pedirle al hombre que no gritara a su madre. No obstante, el hombre continuó pidiendo que se fuera, llegando incluso a amenazarla: "Si no te vas a otro asiento, te empujo yo". Fue entonces cuando un hombre de la tripulación se acercó a los asientos y terminó reubicando a la mujer en otro lugar.

"No toleramos este tipo de comportamientos indisciplinados"

En declaraciones a The Huffington Post, la hija de la mujer de 77 años ha explicado que la pelea comenzó porque su madre (aquejada de artritis) necesitó varios segundos para apartarse del pasillo y que el hombre se sentara en su asiento. Una opinión compartida por el pasajero David Lawrence, dueño del vídeo que se ha viralizado en Internet, quien asegura que el hombre habló con dureza a la mujer cuando esta se encontraba en el pasillo: "Era muy ruidoso y muy agresivo. Comenzó a gritarle a la mujer diciendo que se apartara de su camino o que no debería estar sentada junto a él.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police — Ryanair (@Ryanair) 21 de octubre de 2018

Mientras tanto, la aerolínea ha sido criticada por la gestión del incidente. Según explica Lawrence, uno de los asistentes le pidió al hombre que se calmara y que no fuera tan grosero. Sin embargo, no tomaron ninguna medida adicional para atajar al incidente. En declaraciones a la BBC, la compañía asegura que no toleran este tipo de "comportamientos indisciplinados", por lo que investigarán el episodio racista: "Estudiaremos este caso. Los pasajeros que protagonicen un comportamiento perturbador o abusivo como este deberían tener prohibido viajar".

A través de las redes sociales, la compañía ha anunciado que está llevando a cabo una investigación junto a la policía de Essex y que esperan solucionar el suceso cuanto antes. Según recoge el artículo 7 de la política de Términos y Condiciones, la aerolínea puede rechazar el embarque de una persona si su comportamiento "representa un peligro o riesgo" para el resto de pasajero o tripulación".