El Barcelona fulmina al Real Madrid y a Lopetegui con una 'manita' histórica

'Manita' del Barcelona al Real Madrid. El equipo blaugrana deja al conjunto blanco casi más cerca del descenso que del liderato después de un partido en el que los de Valverde arrancaron bien y terminaron mucho mejor. Los de Lopetegui solo reaccionaron en la reanudación, después de irse al descanso perdiendo por 2-0, pero su respuesta fue anulada por un Luis Suárez que decidió el encuentro con dos tantos consecutivos. Arturo Vidal se encargó de poner la guinta con el quinto tanto de los locales. El resultado mantiene primero al Barcelona frente a un Madrid en el que parece vivir sus últimas horas el técnico Julen Lopetegui.

Las claves del Clásico

Hubo dos: la superioridad del Barcelona en los momentos claves del partido y el acierto de Luis Suárez frente a la inacción de los delanteros del Real Madrid. El equipo de Valverde encontró en la primera parte una de sus mejores versiones a pesar de sufrir la baja de Leo Messi. El conjunto blaugrana volvió a demostrar en muchos momentos que puede superar su ‘Messidependencia’ y Luis Suárez fue el encargado de llevar a cabo ese trabajo con sus tres goles.

Los mejores

Luis Suárez tomó la responsabilidad del gol ante la ausencia de Leo Messi. El uruguayo marcó de penalti en la primera parte -una pena máxima cometida sobre él por Varane- e hizo el tercero de cabeza cuando lo estaba pasando peor su equipo. además, sentenció con el cuarto gol blaugrana en la recta final del partido.

Jordi Alba también fue decisivo para su equipo ganando constantemente la espalda a la defensa del Real Madrid. Fue una pesadilla para Nacho, que este domingo actuó como lateral por la baja de Dani Carvajal. El canterano blanco no pudo con la velocidad del lateral blaugrana, que estuvo especialmente brillante en el primer tanto del Barcelona, en el que después de su colada por la izquierda sirvió un pase perfecto a Coutinho para que abriera el marcador.

El análisis

Dani Garrido: "Hay que darle valor a Ernesto Valverde ante la ausencia de Messi. Cuando ha reaccionado ha arrasado al Real Madrid".

Antonio Romero: "El error de Lopetegui es no haber puesto el carné de entrenador encima de la mesa. Tiene gan parte de culpa de los problemas, pero sobre todo de aceptar que se vaya Cristiano y el Madrid se quede solo con Cristiano y Benzema, que se vaya Kovacic, que no vengan centrales... Este tipo de partidos los ganaba Cristiano Ronaldo y se ha ido y no ha venido nadie más. La planificación deportiva ha sido un desastre. El Madrid tiene peor plantilla de la que intentan vender desde el club".

Manu Carreño: "Me ha gustado mucho el Barcelona sin Messi. Me ha parecido un equipo serio para hacerle cinco a un Madrid que es un reflejo de su entrenador, que está muerto. Él sabe que ya no es entrenador. El Madrid no se ha presentado en la primera parte. Responsabilidades: todas, para los jugadores y Lopetegui porque el equipo sale al campo con los brazos caídos. Pero el presidente tiene la culpa de que el técnico sea un cadáver deportivo durante casi un mes".

Luis Suárez Miramonte: "En el Barcelona intentan demostrar que sin Messi también pueden hacer cosas".

Álvaro Benito: "Hoy no toca hablar de la ausencia de Cristiano cuando el Barcelona estaba sin Messi. No hay excusa porque el once del Madrid es espectacular. No está funcionando el once titular. Hoy se han sintetizado todos los problemas de la temporada: cuando no tienes la pelota eres un equipo vulnerable y cuando sí tienes momentos buenos no haces gol. Solo ahí se puede hablar de Cristiano. Hay errores individuales increíbles y gran capacidad del rival de generar ocasiones clarísimas, a lo que se suma el desacierto de cara a la portería rival. Lo único que le achaco a Lopetegui es que hay demasiados jugadores fuera de su nivel habitual".

Tomás Roncero: "Se ha ido el mejor jugador del mundo y no ha pasado nada. ¿Le vamos a pedir a Benzema y Bale que sean como Cristiano? Ni en el mejor de sus sueños. Se han ido jugadores buenísimos y no ha habido repuestos. El Madrid se ha ido devaluando y lo estamos pagando".

Marcos López: "El barcelona completa una semana extraordinaria. Valverde ha tomado decisiones y si en algunos minutos no ha detectado los problemas, rápidamente ha visto que colocar a Semedo le daba estabilidad defensiva y reubicar a Sergio Roberto a la espalda de Marcelo le daba profundidad. El Barcelona ha matado al madrid de todas las formas posibles. Que Messi esté en la grada y el Barça haga esta demostración coral dice mucho del entrenador".

Los goles del partido

La polémica

El videoarbitraje apareció en la primera mitad del derbi en una acción que en primera instancia había pasado inadvertida para Sánchez Martínez. Fue en la caída de Luis Suárez en el área en un forcejeo con Varane. El colegiado decidió no pitar nada ante la caída del uruguayo, pero se llevó la mano al auricular para escuchar el mensaje de la sala del VAR, que en esta ocasión comandaba Martínez Martínez. Después de revisar la acción, el árbitro señaló el punto de penalti. Luis Suárez se encargó de efectuar el lanzamiento para batir a Courtois y subir al marcador el 2-0.

También fue polémica la acción de Luis Suárez con Nacho. Después del 3-1, el uruguayo pisó a Nacho en una acción que para Iturralde González, el colegiado de la SER, mereció una cartulina roja para el delantero azulgrana.