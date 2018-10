El Gobierno y las comunidades buscan los límites: así está el mapa normativo del juego en España

El Gobierno y las comunidades autónomas están dando pasos para poner límites a la publicidad del juego en línea y a la expansión de las casas de apuestas deportivas, y lo están haciendo cada uno en sus ámbitos competenciales.

El Gobierno tiene la competencia en los juegos de azar en línea (apuestas, juegos de casino, maquinas de azar, póquer y bingo), además de en los juegos que se producen en todo el territorio (como las Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE), mientras que las comunidades son competentes en los de su ámbito territorial, como las casas de apuestas presenciales y los salones de juego.

Hacienda trabaja en la elaboración de un decreto para impulsar una regulación estatal de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea, similar a la que rige a los productos del tabaco, tras el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre los presupuestos.

Jugar por jugar El juego online se dispara en España. El número de jugadores se ha duplicado en cuatro años, los ingresos de las casas de apuestas han crecido un más de un 200%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho que no se tratará de una prohibición "absoluta", pero sí de "una limitación estricta" para que no se difunda este tipo de publicidad en horarios infantiles o en acontecimientos deportivos o en entornos que sirvan de referencia para la configuración de la personalidad de los más pequeños.

Además, el pasado viernes, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude para reforzar el control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de "una lista negra" de operadores que no están autorizados.

La mayoría de las comunidades autónomas también han dictado o lo harán en breve disposiciones que contemplan acciones de prevención frente a la ludopatía en los jóvenes. Esta es la situación en distintas autonomías:

Andalucía

Los salones de juego se han reducido respecto a 2009, ya que son 74 salones menos, y el número de salas de bingo se ha reducido en 27 respecto a las abiertas en 2010.

Tanto en el sector de salones de juego como en el del bingo existe un régimen de distancias mínimas reglamentarias entre establecimientos -de 100 y 500 metros respectivamente-, y existe un sistema de control de admisión de clientes para asegurar la prohibición de acceso a menores.

Aragón

En Aragón el número de personas que se han inscrito en el Registro de Jugadores Prohibidos de la comunidad asciende a 2.762 personas, el 6,5 % del total nacional, un porcentaje muy superior al peso de la población aragonesa sobre la del conjunto del país.

El gobierno regional ha hecho una llamada a la comunicación entre las empresas y asociaciones que trabajan en la prevención.

Asturias

En Asturias hay actualmente 22 salones de juegos.

Ludópas Asociados de Rehabilitación del Principado ha constatado un aumento destacable de los jóvenes que llegan pidiendo ayuda por su adicción al juego.

La ubicación de una casa de apuestas en el barrio ovetense de Ventanielles ha provocado este mismo mes una protesta vecinal de rechazo a estos locales, lo que llevó a IU a pedir al Gobierno regional que se limite la concesión de licencias.

La campaña "Fuera casas de apuestas de nuestros barrios" ha llegado también a Avilés, Gijón y Langreo de la mano de un grupo de jóvenes que quiere erradicar este tipo de negocio.

Los jóvenes han colocado en las tres ciudades esquelas en las que el finado es "Persona Joven Anónima", en la que se critica la proliferación de este tipo de negocios en los barrios.

Baleares

Hay siete salas de juego, cuatro en Palma y una en Calvià, otra en Inca y otra más en Ibiza. Existe un reglamento que fija de forma expresa la prohibición de que se sitúen cerca de colegios.

Canarias

En Canarias hay 29 bingos, 8 casinos y 42 locales de apuestas, y en breve saldrá a concurso publico un casino en Fuerteventura, isla en la que también han salido a concurso dos bingos.

En Canarias hay un decreto de planificación con el que se limita su número.

En los reglamentos se establecen distancias entre los operadores y respecto de centros educativos para proteger a los menores, a 300 metros.

Cantabria

En 2010 había 21 salones de juego y en 2018 existen 32. Hace un año se modificó la ley del juego de la comunidad para limitar las distancias entre salones, que ha pasado de una distancia mínima de 150 metros a una distancia mínima de 500 metros, y se ha establecido un control en su crecimiento.

El índice de denuncias por procedimientos sancionadores es muy bajo, ya que en el año 2017 no se tramitó ningún expediente sancionador por entrada de menores, y en el año 2018, se han incoado dos expedientes.

El Gobierno regional asegura que no ha recibido ninguna protesta vecinal o de asociaciones, pero va a elaborar un programa de juego responsable.

Castilla-La Mancha

Los locales de juego y apuestas se han multiplicado por cinco desde 2013: han pasado de 50 a 250, y por ello en septiembre el Gobierno aprobó un decreto para regular su inspección.

Cataluña

En Cataluña no han proliferado tanto las casas de juego físicas, no existe una normativa autonómica específica aplicable más allá de la norma general de juegos y apuestas y la licencia de actividades y de momento no se ha planteado ningún conflicto social sobre ellas.

No obstante, los expertos y las asociaciones de ludópatas de la Generalitat sí están advirtiendo y alertando sobre los riesgos de las apuestas por internet, sobre todo en menores.

Extremadura

Hay cerca de 130 establecimientos de apuestas deportivas en Extremadura, cuya apertura regula una normativa de 2014. Badajoz, Cáceres y Mérida tienen el número más alto y algunos de ellos están ubicados en calles donde hay centros educativos.

El Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Local de la Juventud han acordado realizar un estudio sobre ludopatía en la ciudad ante "la proliferación de centros de apuestas" en las proximidades de los colegios.

Actualmente, hay 345 personas de la comunidad atendidas por sufrir patologías asociadas a la ludopatía.

Galicia

Se prevé la elaboración próximamente de una nueva ley del juego para actualizar la norma actual que data de 1985.

La Asociación Gallega de Ludópatas en Rehabilitación ha pedido que esta normativa proteja principalmente a la juventud, puesto que las medidas de juego responsable no se ejecutan y los menores pueden jugar.

La Xunta aprobó en 2012 un Reglamento de Apuestas para regular una actividad en auge, que cada vez tiene más importancia económica y mayor repercusión social.

La Rioja

Existen nueve locales de apuestas, siete en Logroño y dos en Calahorra, que están regulados por un decreto que prohíbe la entrada de menores y de personas que legalmente lo tienen prohibido.

Para ello, disponen de la información actualizada del llamado 'registro de prohibidos', que comprende a las personas que voluntariamente solicitan su exclusión del juego y apuestas y a las que, mediante resolución de la Dirección General de Tributos, se acuerde su prohibición temporalmente, de acuerdo a los reglamentos específicos de cada juego.

Para el próximo ejercicio, el Gobierno prevé la modificación de la ley reguladora del juego para prohibir la concesión de nuevas autorizaciones de todo tipo de establecimientos con práctica de juego y apuestas que estén próximos a los centros de enseñanza o de protección de menores, al menos a una distancia de 200 metros.

Madrid

Las casas de apuestas y salones de juego han crecido un 300% en los últimos cinco años en la región, según la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid.

En la ciudad de Madrid, cinco distritos que se consideran zonas con población vulnerable acumulan el mayor número de locales de juego y apuestas.

La Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata ha denunciado que los menores pueden apostar, mientras la Asociación de Empresarios de Establecimientos de Juego y Ocio de Madrid, que niega que haya habido una proliferación de las casas de apuestas, insiste en que