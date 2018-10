Cospedal se reunió con Villarejo para hablar del 'caso Gürtel', según 'El País'

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió en 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo, para hablar del caso Gürtel, según El País. A la reunión también asistió su marido Ignacio López del Hierro. Villarejo informó con posterioridad a López Del Hierro de los movimientos policiales y las investigaciones abiertas por corrupción.

Las revelaciones del periódico se producen horas después de que Cospedal dijera en un comunicado que las conversaciones de Villarejo y su marido "no cambiaron nada" de los casos contra PP.

En la grabación que hizo Villarejo se escucha a Cospedal preguntar al excomisario por algunos de los implicados en la trama, como el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, o algunos dirigentes de la Comunidad de Madrid.

En una conversación, según explica El País, se escucha a Villarejo detallar a López del Hierro las gestiones que había realizado sobre un asunto delicado para el futuro del PP: “Le dije [a Juan Cotino, ex director general de la policía, y alto cargo del PP valenciano], dile a tu sobrino [empresario valenciano implicado en la financiación ilegal de la formación conservadora] que limpien los papeles porque hay un registro ahí, pero en la medida de lo posible que tengáis resuelto el tema de las explicaciones… que vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes y tal… [Cotino] Me dijo, no te preocupes. Hablé con él hace 10 días”, cuenta el periódico.