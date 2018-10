DIRECTO | Sánchez, a Casado: "¿Qué favores debe a algún diputado y diputada para no luchar contra la corrupción?"

El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han vuelto a enfrentarse en el Congreso tras el rifirrafe que protagonizaron en el mismo escenario la semana pasada cuando el líder popular acusó al socialista de ser "responsable del golpe de Estado que se perpetra en España", un comentario que soliviantó a Sánchez y que le llevó a dar por rotas su relaciones con el jefe de la oposición.

Sobre este tema, el líder del PP ha pedido al jefe del Ejecutivo que "rompa relaciones" con los independentistas de ERC, PDeCAT o Bildu. Casado ha pedido al presidente que se "deje de victimismo hipócrita". "Usted ha roto con la Constitución", ha asegurado Casado, "rompe con el único partido que tiene los escaños suficientes para recuperar la legalidad en Cataluña". El presidente de los populares ha exigido a Sánchez que "recupere el sentido del Estado y la credibilidad internacional de España". "Rompa con los partidos independentistas y convoque elecciones generales", ha concluido subrayando el riesgo de ruptura en España.

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha exigido a Casado en relación con Cataluña que "al menos" tengan "la misma lealtad" que el PSOE tuvo con el Gobierno del PP. Sánchez ha advertido al líder del PP que si sigue "empeñado en el extremismo" la "radicalidad le llevará a la marginalidad electoral". En esta línea, ha recomendado a Casado que "rompa" con los que le "dan instrucciones" para extremar su discurso y con la "estrategia de obstrucción parlamentaria" que no permite debatir sobre el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria que tiene mayoría en la cámara. "Rompa con los que le obligan a volver a los peores momentos del PP cuando estaba en la oposición, usando el agravio territorial de nuevo, a Cataluña... tenga lealtad de Estado, haga oposición al Gobierno pero no al Estado". Sánchez ha cerrado su respuesta aconsejando a Casado que "rompa con el pasado más turbio del PP: ¿qué favores debe a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el PP". La pregunta de Sánchez llega cuando las grabaciones del excomisario Villarejo desvelan que Cospedal encargó "trabajos puntuales" a Villarejo en una reunión en la sede del PP.

Rivera pide compromiso para que "jamás se indulte a los golpistas"

El líder de Ciudadanos ha comenzado su pregunta al presidente del Gobierno asegurando que "esta legislatura dejará la estampa de la vergüenza" que, en su opinión, supone la visita de Pablo Iglesias a la cárcel para "negociar con un procesado por malversación de fondos e intentar dar un golpe de estado". "Los pactos que usted tiene con el señor Iglesias y los separatistas avergüenzan y humillan a muchos españoles. Ese pacto de la cárcel no se lo merecen los españoles", ha dicho. Albert Rivera ha afirmado que en esa reunión "se negociaron indultos, prebendas e impunidad" y ha preguntado al jefe del Ejecutivo si puede comprometerse a que "jamás usará el indulto para los golpistas".

Pedro Sánchez, por su parte, no ha contestado a la pregunta, y se ha limitado a pedir a Rivera que, como primera fuerza política en Cataluña, "defienda a los no nacionalistas y tienda puentes en lugar de confrontar. Recupere el centro, no pierda el norte, ponga rumbo a la moderación", ha terminado.