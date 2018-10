Cospedal encargó a Villarejo "trabajos puntuales" en su reunión en Génova 13

Hubo muchos meses, incluso años, en los que a María Dolores de Cospedal no le constaba nada. No le constaba la corrupción en el PP ni muchas cuestiones concretas de la investigación. Pero este martes sabemos que le constaba mucho más de lo que decía, porque un policía se lo iba contando. Y no cualquier policía, sino el rey de las cloacas, el comisario Villarejo. Los audios que publica Moncloa.com demuestran que Villarejo suministró información policial secreta al PP. Y Cospedal y su marido llegaron a proponerle en esa reunión en Génova que hiciera "trabajos puntuales"

Cospedal y su marido le encargaron a Villarejo en Génova que hiciera "trabajos puntuales". Así se desprende, al menos, de la grabación de su reunión en la sede del PP en 2009, poco después de que estallara el caso Gurtel, cuando Cospedal era secretaria general del partido y Villarejo un policía con mucha información.

Él preguntó: los gastos me los pagaréis. Y Cospedal contestó que "claro". Además, el comisario le dio a la entonces secretaria general del PP información secreta sobre la instrucción de la trama Gürtel, le dijo que había intentado romper el pendrive en el que se basa buena parte de la investigación. "¿O sea que en el famoso pendrive hay de todo?", pregunta Cospedal. "Hay mucha chicha", responde Villarejo. "Hemos hecho todo lo posible por romperlo", añade el comisario.

Sobre Luis Bárcenas, Villarejo asegura que el extesorero ha alardeado de haberse llevado papeles. "Se ha llevado menos de lo que ha dicho", responde Cospedal. Lo admite en esa reunión, a pesar de que públicamente ella insistía en que "no le constaba" nada.

Villarejo también le llegó a advertir a Cospedal de que la policía tenía un informador dentro de Génova. Cospedal le preguntó quién era y llegó incluso a apuntar al gerente del partido.

Rama valenciana de la Gurtel

El comisario también le dio a Cospedal información secreta de la instrucción de la rama valenciana. "Ayer la Fiscalía pidió por escrito la relación de regalos de Valencia”, señala el comisario, que bromea con los regalos que había recibido Juan Cotino. Solamente había pasado un día desde que la Fiscalía había pedido esa información y Cospedal ya estaba al tanto.

“No puede trascender”

En un momento de la conversación, Villarejo advierte que la conversación no debe hacerse pública. “Si esto que estamos hablando trasciende…”. “No hombre, no”, responde el marido de Cospedal. “Para mí es igual, no puede trascender”, afirma la secretaria general del PP.

¿Consecuencias jurídicas?

Villarejo revela a Cospedal información relevante, sensible y secreta sobre el caso Gürtel poniendo incluso en riesgo la integridad de informantes. Las fuentes consultadas esta misma mañana insisten en que Cospedal tenía la obligación de poner los hechos en conocimiento inmediato de la justicia y que delinquió al no hacerlo tal y como establece la ley de enjuiciamiento criminal. Ese delito habría prescrito ya que los hechos ocurrieron en 2009 salvo que estén en conexión con otros delitos mayores.

Sin embargo, fuentes de la investigación abren otra vía que puede complicar el horizonte de Cospedal ya que van a comparar el contenido de su conversación con Villarejo con su declaración como testigo ante el juez Ruz en agosto de 2013. Si se demuestra que hubo discrepancias puede tener consecuencias para la hoy diputada.

La situación de Cospedal en el PP

Después de un día entero de silencio, Cospedal acudió este lunes a última hora al Congreso para votar y respondió a las preguntas de los periodistas. Cospedal aseguró que no está preocupada y que se siente respaldada, que nunca ha ocultado haber mantenido conversaciones con Villarejo, como otra mucha gente, y marca distancias con el caso de la ministra Dolores Delgado.

En la dirección nacional, a excepción de la portavoz Dolors Montserrat, que es afín a Cospedal, se han mostrado muy cautelosos. Pocos en el PP se han referido al tema, hasta que ha hablado el secretario general Teodoro García Egea, también a última hora de la tarde, para contar que por ahora no van a actuar contra Cospedal.

Sin embargo, llama la atención el silencio de Pablo Casado, que lleva dos días callado sobre el tema cuando su protagonismo en los medios hablando de todos los temas es una constante. Además, en privado, son bastantes quienes en el PP consideran, que llegados a este punto, lo que le queda a Cospedal es irse.