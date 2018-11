El Gobierno rechaza un recurso de los benedictinos a la exhumación de Franco /

El Gobierno sigue dando pasos en el proceso para exhumar a Franco. Este viernes tiene previsto inadmitir un "recurso de reposición" que han presentado los monjes benedictinos, según han confirmado fuentes de Moncloa. Hasta ahora se desconocía que los monjes que custodian la basílica del Valle de los Caídos y la tumba del dictador hubieran puesto pegas al procedimiento. El Gobierno siempre ha subrayado no había rechazo de la iglesia a la exhumación. La Santa Sede ha confirmado oficialmente esta misma semana que no va a oponerse, tras la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al Vaticano. Sin embargo, los benedictinos recurrieron el inicio del procedimiento aunque no lo hemos sabido hasta que se ha anunciado su rechazo.

Además está previsto que el Gobierno descarte también mañana la recusación que presentaron los Franco contra la instructora del proceso: la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre. Los nietos del dictador cuestionaron en su escrito de alegaciones su imparcialidad y pidieron sus abstención.

Con estos dos trámites que se aprobarán mañana el procedimiento exhumación de Franco enfila su segunda fase. La semana que viene está previsto que se apruebe el informe con la respuesta a las alegaciones de los interesados, entre ellos, las familia Franco. Los nietos siguen firmes en su decisión de enterrar a Franco en La Almudena si se le exhuma del Valle de los Caídos.