¿Por qué Pedro Sánchez veía delito de rebelión en mayo y ahora no? El intento de explicación de Carmen Calvo

Pedro Sánchez defendió el pasado mes de mayo, cuando era líder de la oposición, que hubo un delito de rebelión en Cataluña. Desde que es presidente, no se ha vuelto a expresar en esa línea. Es el argumento que ha utilizado la vicepresidenta, Carmen Calvo, para mantener que no se ha producido ningún giro del Gobierno a este respecto después de que la Abogacía del Estado haya descartado acusar a los líderes del 'procés' de rebelión, y sólo por sedición y malversación de fondos públicos.

Carmen Calvo dice que "el presidente del Gobierno nunca ha dicho que haya un delito de rebelión en Cataluña" y un periodista le "recuerda" que Sánchez dijo que sí existía el pasado mayo, a lo que la vicepresidenta aduce que "por entonces no era presidente del Gobierno" #CMin pic.twitter.com/tLHl1GuarA — Europa Press (@europapress) November 2, 2018

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha provocado una primera reacción de sorpresa entre los periodistas al asegurar que el presidente del Gobierno "nunca" ha opinado que los hechos ocurridos hace un año en Cataluña constituyesen un delito de rebelión.

La 'número dos' ha explicado que, cuando Sánchez dijo en una entrevista en televisión que "clarísimamente" en Cataluña se produjo un delito de "rebelión", él era el líder del PSOE y no el jefe del Ejecutivo. "Lo dijo en mayo, cuando no era presidente del Gobierno. No ha habido cambio de posición porque es la primera vez que ha habido pronunciamiento como Gobierno".



Sánchez afirmaba hace cinco meses en Espejo Público que sí que hubo delito de rebelión. Puedes ver aquí el vídeo completo ▶ https://t.co/79gRvHDsAq — Antena3Noticias (@A3Noticias) November 1, 2018

Esa entrevista se grabó el 16 de mayo pasado, apenas unas semanas antes de la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy de La Moncloa, y cuando el PSOE, hundido en las encuestas, estaba endureciendo su lenguaje con respecto a Cataluña lanzando propuestas como la de modificar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos que corren y que deje de estar vinculado a levantamientos militares o imponer a todos los altos cargos que acaten la Constitución en sus tomas de posesión.