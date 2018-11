Los récords de 'El Mal Querer': Rosalía se escucha un 665% más que antes

Si no has oído hablar de Rosalía en estos últimos días es porque no vives en este planeta. La artista catalana es noticia mundial desde el pasado viernes cuando lanzó su segundo trabajo titulado ‘El Mal Querer’, uno de los álbumes más esperados del año, lo que le ha llevado a esta joven artista de 25 años a batir dos récords en Spotify.

Rosalía congregó a más de once mil personas en el concierto sorpresa celebrado en la Plaza de Colón de Madrid, donde por primera vez mostraba a España su nuevo disco, para posteriormente dejar en shock a grandes estrellas mundiales como Dua Lipa en sendas actuaciones en LOS40 Musics Awards y los Premios MTV EMAs.

El éxito de “Malamente” hacía presagiar el alto impacto que tendría ‘El Mal Querer’ desde su salida el 2 de noviembre a las 0:00h en plataformas como Spotify. Un ‘boom’ que alcanza cifras desorbitadas. Las escuchas a la cantante catalana, en comparación con el día previo al lanzamiento del nuevo disco aumentaron un 655%, convirtiéndose así en la artista más escuchada en España en un día, un récord que tenía el cantante puertorriqueño Ozuna.

Las primeras impresiones de 'El Mal Querer' de Rosalía Los redactores de la Cadena SER comparten sus primeras impresiones tras escuchar el segundo disco de Rosalía

Por si fuese poco, ‘El Mal Querer’ ha conseguido posicionarse como el álbum más escuchado en España en 24 horas. Anteriormente era ‘OT Gala Eurovisión 2017’. De esta manera, y según los datos facilitados por Spotify, Rosalía ha conseguido batir dos récords: el de álbum más escuchado en un día en España y el de artista más escuchada en un día en España.

En el top 5 de Populares de Spotify se han colado “Di mi nombre”, con dos millones de escuchas, y “Pienso en tu mirá” que ya supera los 18 millones. Por no hablar de “Malamente” que cuenta con 36 millones de escuchas. Sus tres temas más exitosos en este servicio de música digital. Además, Rosalía ha pasado de 2,3 millones de oyentes mensuales a los 2,6.

Mientras tanto, en el Top 50 de España de Spotify, la catalana cuenta con ocho -de las once que tiene el disco- canciones en esta lista de éxitos. Solo se han quedado fuera “Reniego”, “Preso” y “A ningún hombre”, mientras que “Di mi nombre” es la 2º más escuchada en España, solo por detrás de “Taki taki” de DJ Snake.

El nuevo álbum de Rosalía, que los expertos de la Cadena SER valoraron con un notable alto, no ha parado de ser noticia y, con estos datos, no ha parado de ser escuchado. Y solo lleva cuatro días en nuestros oídos.