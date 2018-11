Rivera apoyará el decreto de Sánchez para que los bancos paguen el impuesto hipotecario

Ciudadanos apoya modificar la legislación actual para que las familias y clientes queden liberados del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la contratación de una hipoteca. El presidente del partido, Albert Rivera, ha dicho este miércoles en el Congreso que este gravámen debe recaer en la banca y para ello propone una solución "urgente y exprés" para que esta cuestión "se solucione ya".

La comparecencia de Rivera se ha producido una hora antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que el Gobierno aprobará este jueves un Decreto Ley en el sentido que había propuesto el líder del partido naranja. Preguntado por esa posibilidad, Rivera ha dicho que apoyaría una medida así siempre que fuese "la vía más rápida", algo que han confirmado a la Cadena SER posteriormente fuentes de Ciudadanos.

El presidente de Ciudadanos ha arremetido duramente contra la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo dando la razón a los bancos. Rivera la ha calificado de "espectáculo", "bochorno" y "un escándalo", al tiempo que ha pedido a los magistrados del Alto Tribunal "que pidan perdón" y hagan un ejercidio de "autocrítica".

Para el líder del partido liberal la decisión ha restado crédito a la Justicia y ha provocado "una conmoción social". "Los ciudadanos confían hoy menos que ayer en la Justicia española", ha subrayado.

Pero Rivera también ha apuntado hacia el PP y el PSOE porque en los años en los que ambos han gobiernado "ninguno ha hecho lo que debían hacer". Para el líder naranja "el bipartidismo también es responsable".

Preguntado sobre si comparte o no la convocatoria de las movilizaciones por parte de Unidos Podemos (habrá una concentración ante el Supremo el sábado) Rivera ha explicado que respeta el derecho de manifestación pero que él no estará. "A mí como diputado me verán cambiando la Ley en el Congreso", ha dicho el presidente del partido naranja.