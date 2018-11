Tremenda bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2018'

Estaba claro que la organización de 'Operación triunfo' no iba a pasar por alto la huelga que "convocaron" los alumnos de la Academia este domingo a raíz de un nuevo horario que no les permitía la entrada a su habitación hasta pasadas las 22:30 horas.

Como ya se había anunciado, Noemí Galera se ha citado con los concursantes esta mañana para hablar con ellos sobre lo sucedido, echándoles la correspondiente bronca.

"La falta de respeto no la voy a consentir bajo ningún concepto. Ni a mí ni a nadie del equipo", ha empezado diciendo la directora de la Academia. "Sé que os la suda lo que yo os diga. Seguramente, cuando acabe esta charla, os iréis a comer, que es lo que realmente os interesa. Pero espero que no os sude esto, que son 10 tuits de vuestros fans que quiero que leáis en voz alta".

Acto seguido, los concursantes han leído algunas críticas recibidas en Twitter por su comportamiento.

"Os recuerdo que habéis entrado aquí voluntariamente. Si alguno de vosotros no quiere permanecer aquí, coge la puerta y se va. No estáis obligados. Hay mucha gente fuera esperando para entrar. Ayer estaba cabreada. Hoy estoy cabreada y muy decepcionada. La confianza que había puesto en vosotros se ha ido a la mierda absolutamente", ha continuado. "Pensad que aquí os está viendo mucha gente y esa gente es la que después comprará las entradas y los discos. Y lo que han visto les ha gustado una mierda, como a mí".

"Todos nos sentimos muy mal ayer. Aquí tenemos mucha presión, estamos aquí haciendo lo que nos gusta, pero lo pasamos mal", ha intervenido entonces Julia, una de las concursantes, a lo que Galera ha dicho lo siguiente: "No me tienes que explicar cómo es este programa porque llevo 17 años haciéndolo. Esa presión yo también la tengo. Lo que no puede ser es que todo sea 'luego te lo cuento', ‘luego nos encerramos’… porque la gente está deseando conoceros. Tenéis una plataforma estupenda para que la gente os conozca y la estáis dejando pasar. Os vais a ir a vuestra casa y no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo. Y ahora vais como si fueseis los Rolling Stone o Lady Gaga".

Y ha zanjado la bronca con esta última reprimenda: "Esto es un programa de televisión. Porque si queréis estudiar música os vais a un conservatorio. Es un programa donde se aprende, pero también hay un equipo dándolo todo y que ama este programa. Y a mí la sensación que me da es que vosotros no amáis 'Operación triunfo'. Y si no estáis de acuerdo con esto la puerta está abierta".