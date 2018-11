El fenómeno 'La casa de papel' triunfa en los Emmy Internacional

'La casa de papel' ha vuelto a confirmarse como una de las series del momento después de llevarse el Emmy Internacional a mejor drama durante la 46 edición de estos prestigiosos premios, que distinguen a las mejores series de televisión a nivel internacional. Después de ser adquirida por Netflix, y convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, la serie dirigida por Álex Pina continúa haciendo historia después de convertirse en la primera ficción española en llevarse dicho reconocimiento en esta categoría.

Hasta la fecha, España tan solo se había llevado un Emmy Internacional en 1973, año en el que se celebró la primera edición de este certamen. En aquella ocasión, 'La cabina' de Antonio Mercero recibía el reconocimiento a mejor ficción de "artes populares" gracias a una parábola kafkiana que es considerada a día de hoy como uno de los productos más internacionales de la televisión española.

Sin embargo, por aquel entonces, el certamen tan solo disponía de dos categorías (una para la ficción y un segundo premio de no ficción).Por esa misma razón, 'La casa de papel' se convierte en la primera serie de televisión española que se lleva el galardón a mejor drama después de imponerse a otras como 'Urban Myths', del Reino Unido; 'Um Contra Todos', de Brasil; e 'Inside Edge', de India.

Ignatius, a las puertas del éxito

Pero 'La casa de papel' no era la única serie nominada a un Emmy Internacional durante la gala celebrada este lunes en el Hotel Hilton de Nueva York (Estados Unidos). La segunda temporada de 'El fin de la comedia', la serie del cómico Ignatius Farray sobre una vida dedicada a la comedia, también optaba al Emmy Internacional en la categoría de la comedia.

No obstante, la serie original del canal Comedy Central no pudo llevarse el tan esperado trofeo. El galardón a mejor comedia fue para Nevsu, una producción de origen israelí que se impuso a otras series como la mexicana 'Club de cuervos' y la canadiense 'Workin' moms'. Por lo tanto, España no ha podido completar la gesta con dos premios Emmy Internacional en la misma noche, algo inédito en la ficción española.

Otros vencedores de la gala

Durante esta edición también destaca la victoria de otras series como la portuguesa Ouro Verde, que se imponía en la categoría a mejor telenovela, la miniserie chilena 'Una historia necesaria', la segunda temporada de la estadounidense El Vato ( Mejor Programa Primetime en los Estados Unidos en habla no inglesa) o la belga 'Did you get the message?', que se convertía en el mejor programa de entretenimiento sin guion del año.

Según recoge la organización del certamen, las once series vencedoras durante esta edición provienen de diez países distintos: Bélgica, Chile, Dinamarca, Alemania, Israel, Portugal, España, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. En definitiva, 'La casa de papel' se distingue como una de las mejores ficciones a nivel internacional gracias a un Emmy que demuestra que la ficción española está a la altura de las mejores del mundo.