Calentando motores: cinco ofertas previas al 'Black Friday' 2019

En apenas 48 horas, un gran número de comercios tanto en España como en el resto del mundo ofrecerán a sus clientes importantes descuentos en una amplia selección de productos. Sin embargo, si no quieres esperar hasta el viernes para disfrutar de estos descuentos, empresas como Amazon disponen de cientos de ofertas del día entre las que podrás encontrar aquello que estabas buscando. Esta es nuestra selección de ofertas para este miércoles:

Tu nuevo One Plus 6 por 60 euros menos

¿Quieres un teléfono móvil de gama alta por 445 euros? Con motivo del Black Friday, la firma china One Plus rebaja 60 euros su 'One Plus 6' para ofrecerlo desde 445 euros en el gigante electrónico Amazon. Un teléfono móvil, que destaca por una gran pantalla AMOLED de 6,28 pulgadas, que dispone de cámara dual 16+20 MP, 6GB de memoria RAM, un procesador Qualcomm Snapdragon 845 y hasta 64 GB de memoria.

Disfruta de un descanso reparador



Dado que pasamos gran tiempo de nuestra vida durmiendo, es importante hacerlo sobre una base cómoda que nos ayude a descansar en condiciones y a conciliar el sueño. Por esa misma razón os recomendamos el colchón viscoelástico Dormio Ortopedico. Un colchón que destaca, entre otras cosas, por su adaptabilidad, que te ayudará a evitar la tensión muscular y que, además, favorece un descanso saludable y reparador. Durante las próximas horas podrá ser tuyo por 70,52 euros.

Un recortador de barba bueno, bonito y barato

¿Estás buscando un kit recortador de barba bueno, bonito y barato? Entre los más populares de Amazon destaca el Remington MB4045. Un pack, que cuenta con una máquina inalámbrica con cuchillas de titanio, que se ha convertido en uno de los favoritos de los usuarios del gigante electrónico gracias a su amplia gama de accesorios. Desde cepillo y tijeras hasta un cortapatillas extensible y tres tipos de peine. Podrá ser tuyo por apenas 33 euros si lo compras este miércoles.

¿Estás buscando un robot de cocina?

Si llevas buscando un robot de cocina desde hace varios meses, pero no quieres gastarte todo tu dinero en la Thermomix, el Black Friday es un buen momento para hacerte con uno. Entre los más destacados de esta edición nos encontramos con el Moulinex Cuisine Icompanion HF9001. Un robot, con capacidad para seis personas, que destaca por sus 13 programas y sus 6 accesorios (cuchilla picadora, batidor, mezclador, amasador, triturador y cesta de vapor). Durante este miércoles puede ser tuyo por 599 euros.

Disfruta de los descuentos para hacerte con tu nueva plancha para el pelo

El quinto y último producto que te ofrecemos de cara a este miércoles es la plancha de pelo Extra Liss SF4112F0 de Rowenta. Un producto, con recubrimiento de keratina y turmalina, que destaca por su pantalla LED, su sistema de placas flotantes grandes, su ajuste de temperatura y su apagado automático. En definitiva, una plancha de pelo de garantías que podrá ser tuya por tan solo 22,99 euros.