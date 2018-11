El mismo tribunal de la Manada no creyó la versión de una mujer que denunció que su pareja la violaba. Sí le condenaron a meses de cárcel por pegarle -a puñetazos y con un cenicero-, pero le absolvieron por violación, a pesar de que la Fiscalía pedía 10 años de cárcel, y a pesar de que ya había sido condenado años antes por violar a otra mujer.

Los tres jueces de la Audiencia Provincial de Navarra absolvieron a un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja. Consideraron que el delito no quedó acreditado a pesar de que el fiscal pedía diez años de cárcel.

Doce años de prisión solicitaba la acusación particular para este hombre que ya fue condenado hace una década por violación. La víctima sufrió agresiones físicas y verbales y relató que, pese a negarse y oponer resistencia, su pareja la forzó a mantener relaciones sexuales por vía anal usando la violencia.

Contó que este tipo de agresiones se repitieron durante los dos meses en los que estuvieron juntos. Sin embargo, el tribunal y más concretamente el magistrado Ricardo González consideró que la mujer había incurrido en varias contradicciones y que había dado versiones diferentes, estimó relevante que no quisiese denunciar y que acabase consintiendo, aunque no le gustasen, las penetraciones anales para no soportar discusiones, insultos y golpes.

Los jueces sí condenaron a este individuo a diez meses de prisión por un delito de maltrato ocasional y orden de alejamiento durante más de dos años por insultarla, por pegarle con un cenicero en la cara y en el cuerpo y por darle un puñetazo en la boca.