Vanesa Martín, sobre 'La Voz Kids': "Algunos padres tienen que relajar un poco"

Este martes, Rosario y Vanesa Martín acudieron a 'El Hormiguero' para promocionar la nueva edición de 'La Voz Kids', cuyas grabaciones acaban de arrancar en Antena 3.

Rosario ya es toda una veterana, puesto que ha estado ligada al concurso durante toda su etapa en Telecinco. Vanesa, en cambio, es la primera vez que ejerce de coach y está viviendo por primera vez toda la experiencia, percatándose ahora de cosas que no vio cuando fue asesora en el programa.

Y es que la cantante, que acaba de publicar 'Todas las mujeres que habitan en mí', su nuevo álbum, no está muy contenta con la actitud de varios familiares que acuden al espacio para acompañar a los niños que buscan una oportunidad en 'La Voz Kids'.

Todo empezó cuando Motos les hizo esta pregunta: "Los niños ya sé que te los comes, ¿y los padres?", a lo que Rosario contestó lo siguiente: "En las primeras ediciones que hice siempre decía: 'los padres me van a esperar en la esquina y me van a matar'. Pero los coaches tenemos la suerte de que no estamos con los padres, está Eva González".

Fue entonces cuando Vanesa interrumpió a su compañera para dar un consejo a todos los padres de los concursantes. "Es importante que los padres sean conscientes de que esto es juego, un concurso", afirmó. "No se lo pueden tomar como que 'La Voz' es la única oportunidad para los niños de ser estrellas. Muchos niños, cuando sean mayores...a saber".

Y terminó: "Hay que relativizar un poco y que, sobre todo, el niño disfrute, que está cantando en un escenario maravilloso. Algunos padres tienen que relajar un poco ahí…".