Josema Yuste critica el sketch de Dani Mateo con la bandera y Twitter le recuerda el 'mi marido me pega' /

El sketch de Dani Mateo sonándose la nariz con la bandera de España sigue coleando dentro del mundo del humor y la televisión. Esta semana, en la que el propio Dani Mateo se negó a declarar ante el juez y alegó que se llevaba "a un payaso ante el juez", hemos escuchado muchas voces en defensa del actor. Una de las últimas fue Juan Echanove, que en los micrófonos de la Cadena SER dijo que el apoya "con su vida" al humorista. Pero no todos están a favor de Dani Mateo en esta polémica. Este es el caso del humorista integrante de 'Martes y 13' Josema Yuste.

"El gag de la bandera es una soberana gilipollez (...) Primero, no tiene ninguna gracia, no tiene ningún talento y está ofendiendo a millones de personas. Entre ellas, a mí", ha dicho Yuste en una entrevista en el programa 'Es la mañana de Federico', de EsRadio. "El humor hay que hacerlo con talento. Si lo haces sin talento, eres un paria, eres un paria", ha continuado la mitad de 'Martes y 13', que incluso ha mandado una sugerencia a su compañero de trabajo: "Tío, un poquito de más talento".

Estas críticas se han vuelto en contra Josema Yuste en las redes sociales. Muchos usuarios le han recordado al humorista algunos de sus gags más polémicos. Entre ellos el de 'Mi marido me pega', una parodia en la que se simulaba a una mujer maltratada.

"A Josema Yuste le ofende que se haga humor con la bandera de España, no como cuando 'Martes y 13' hacía aquello de 'mi marido me pega' que tanta gracia le hacía a las mujeres maltratada". "Josema Yuste, ex de 'Martes y 13' y exdefensor de la libertad de expresión y de sus compañeros humoristas imputados", afirmaba otro. Mensajes como estos se han sucedido en las redes, afeando las críticas de Yuste a Dani Mateo.

