Las reacciones al River - Boca en el Santiago Bernabéu no se han hecho esperar. Si bien a ninguno de los dos equipos les convence la idea por motivos obvios, sobre todo los de River, que actúa de local, hay futbolistas que han mostrado su desencanto con que la final de la Copa Libertadores se juegue en Madrid.

Dani Alves es uno de ellos y se ha mostrado muy explícito en su Instagram: "Para mí jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que me tocará ver como jugador de fútbol (...) Espero que esto no se juegue por el bien del fútbol y por el respeto de aquellos que no tiene nada que ver. No se educa a los maleducados quitándoles las cosas, se educan enseñándoles buenos modos y sobre todo que cuando se va a la cancha, se va a vivir el sentimiento, la pasión y el fanatismo. Todas esas personas que no tienen nada que ver con lo sucedido no tienen que pagar por unos maleducados. A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa"