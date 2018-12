Juanma Moreno, sobre la negociación con Vox: "Las líneas rojas son la Constitución"

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado a Susana Díaz a que no se agarre a "un clavo ardiendo" buscando "pactos imposibles" porque su tiempo en Andalucía "ha pasado", y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que no estén pensando en "cálculos" electorales y se avengan a pactar con él. Moreno ha calificado su contacto con Marín de "conversación de contesía" y afirma que la línea roja en la negociación con Ciudadanos es ser el candidato a la presidencia de la Junta. Sobre las conversaciones con Vox, Moreno asegura que la Constitución es la linea roja que no cruzará su formación. Pablo Casado ha dicho que Vox es un movimiento transversal que obtiene votos de todo el espectro político, no solo del PP.

Moreno ha hecho esa petición en rueda de prensa junto al líder del PP, Pablo Casado, quien por su parte ha reclamado a los demás partidos que no busquen algún tipo de "geometría electoral variable" para evitar que sea el PP el que lidere el cambio, y ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones sin "alargar más esta agonía".

"No puede ser que a nosotros nos pidan lo que no se pide a la izquierda", ha dicho Pablo Casado sobre la defensa que siempre han hecho de que Gobierno la lista más votada.