La receta de Íñigo Errejón para combatir el auge de Vox en España

Íñigo Errejón, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, presentaba este miércoles su candidatura en un desayuno organizado por Vanity Fair. En este acto, el que fuese uno de los derrotados por Pablo Iglesias en Vistalegre II se ha desmarcado del frente antifascista propuesto por el líder de la formación morada. "En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista", dijo el líder de Podemos en su comparecencia tras las elecciones andaluzas en las que Vox irrumpió en el parlamento andaluz con 12 escaños. Un mensaje que ha matizado bastante Íñigo Errejón, que ha abogado por no centrar la batalla contra un partido político, sino contra el caldo de cultivo que ha propiciado su crecimiento.

"Vox es un síntoma pero no es el mal. No hay 400.000 andaluces fascistas en Andalucía. Hay que tener humildad, escuchar y atender a las causas: las transformaciones han dejado a mucha gente insegura, descontenta", ha afirmado el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid. "El combate no es contra otra fuerza política, sino contra el caldo de cultivo del miedo: la desigualdad, la incertidumbre. Yo voy a trabajar para que tengan un referente en Madrid", ha continuado Errejón, que ha vuelto a insistir en que hay una receta para que la izquierda no pierda terreno contra la extrema derecha.

"Insisto, yo no creo que haya 400.000 fascistas en Andalucía. No creo que los haya y, por tanto, quiero trabajar para convencer a una buena parte de la gente que ha creído que ante la precariedad, la incertidumbre y la falta de futuro tiene que revolverse contra su vecino porque tiene la piel de color diferente o contra su compatriota porque habla en otra lengua de que así hacemos un país más pequeño. La forma de hacer un país más justo es con la justicia social. Un país más grande es un país que cuida más de su gente. Es posible que no todos me escuchen, pero por mí no va a ser", ha apuntado Errejón, que se ha mostrado convencido de que la pelota está en el tejado de la izquierda.

"La pelota está sobre nuestro tejado, donde siempre ha estado. Allí donde somos capaces de ofrecer certezas, seguridad y confianza a la gente, se opta por el cambio político. ¿Un ejemplo? El ayuntamiento de Madrid. Cuando somos menos capaces de eso, a veces, la gente mira hacia atrás o se abstiene de votar. Eso es lo que ha pasado en estas elecciones", ha asegurado Errejón.

Defiende a Teresa Rodríguez

En medio de la batalla entre Iglesias y los anticapitalistas, a los que pertenece la candidata andaluza de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, a causa del proceso de primarias en Podemos, el candidato madrileño de Podemos ha querido defender el papel de Rodríguez en los pasados comicios. "Creo que Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía han hecho una muy buena campaña. He sido director de campaña muchos años y Teresa Rodríguez ha hecho una muy buena campaña. Quizá esa campaña ha ayudado a sostener unos resultados que sin esta campaña hubieran sido mucho peores. Creo que, más allá de las siglas o las sopas de letras, se tiene que reflexionar sobre qué se tiene que hacer en adelante para ser una fuerza política que le habla al conjunto de los españoles que quieren garantías y seguridad para su futuro, y no para los que ya están convencidos", ha comentado Errejón. "El problema es que la gente que quiere justicia social, orden y protección esté huérfana. A esa gente hay que dirigirse", ha sentenciado.

Además, tampoco ha dado un respaldo directo al proceso de primarias para ratificar a Iglesias como candidato a La Moncloa que ha convocado su partido, pero sí ha expresado su deseo de que se hiciera un "mayor esfuerzo en mirar hacia fuera", y no para "pensar en lógicas internas" que aunque puedan ser necesarias no garantizan la aprobación del electorado. "Cuando se mira demasiado hacia dentro a veces se pierde la perspectiva", ha apuntado tras desmarcarse también de las decisiones de su partido al haber suspendido a la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien —ha dicho— "no es sólo una de las fundadoras" de Podemos sino también "parte de su corazón inicial". "Para mí siempre será una compañera esencial para el proyecto del cambio político", ha abundado.

Según Errejón, los partidos deben aprender a "no vivir las discrepancias como agresiones" y ser capaces de mirar adelante contando siempre con los mejores", no encerrarse en un "caparazón" que les distancia de la sociedad y no "premiar la lealtad" antes que el mérito".