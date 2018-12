Los datos sobre violencia machista que desmienten a Vox

Vox defiende en su programa la "derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro". Una medida que, tal cual está redactada, ya lleva implítito un supuesto: que la ley de violencia de género discrimina un sexo, concretamente el masculino.

El argumentario de Vox parte de esa hipótesis falsa que niega una realidad: el número de mujeres maltratadas y asesinadas a manos de su pareja es muy superior al de los hombres. Entre juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales 9.442 hombres han sido condenados en procedimientos de violencia de género frente a 102 mujeres condenadas tan solo en el segundo trimestre de 2018.

¿Asesinatos ocultos?

Este miércoles en Hora 25, el secretario general de Vox, Javier Ortega, afirmó que “no se facilitan los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres. Se ocultan los datos porque no interesa reconocer que hombres mueren también a manos de mujeres”. La afirmación es falsa: desde hace una década, el Consejo General del Poder Judicial recopila en informes anuales públicos tanto el número de hombres como de mujeres que mueren en el ámbito de la violencia doméstica a manos de sus parejas o exparejas.

Los últimos datos disponibles son del año 2016, y reflejan el asesinato de 38 mujeres frente al de 10 hombres, lo que deja un porcentaje del 21% del total. Las estadísticas recogidas desde 2008 hasta la actualidad recogen un total de 554 asesinadas (88%) y 67 asesinados (12%). Los datos del segundo trimestre de este año relativos a condenas por violencia de género dejan un 98,9% de hombres condenados frente a un 1,1% de mujeres condenadas.

FUENTE: Informe del Grupo de Expertos y Extertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial / CADENA SER

Denuncias falsas

Con Àngels Barceló, Ortega también afirmó que los datos de denuncias falsas de violencia machista que manejan las memorias anuales de la Fiscalía General no son válidos al reflejar sólo los casos sentenciados o en tramitación: "Las denuncias que directamente no han sido tramitadas son muchísimas más, el problema es que ese dato se oculta", asegura. La afirmación no se sustenta en ningún dato oficial: los casos de denuncia falsa suelen abrirse por deducción de testimonio tras archivarse un caso de violencia de género: la última memoria de la Fiscalía, relativa a los datos de 2017, recoge un cuadro con todas las condenas por denuncia falsa dictadas tras interponer una denuncia por violencia de género. Las estadísticas dejan un porcentaje de 0,078% (96) de condenas por denuncia falsa frente a las 1.222.172 denuncias interpuestas desde 2009, con el porcentaje ascendiendo ligeramente hasta el 0,01% (131) si sumamos los casos que todavía están bajo investigación.

FUENTE: Memoria de la Fiscalía 2017 / CADENA SER

Extranjeros y maltrato

En una entrevista publicada este miércoles por el diario Las Provincias, el líder de Vox Santiago Abascal era contundente: “Se ocultan los datos de la nacionalidad de los agresores y la mayor parte de las agresiones de extranjeros. Eso se oculta”. Afirmación igualmente falsa: los datos, ofrecidos de forma trimestral por el Consejo General del Poder Judicial, son públicos y explican el número de extranjeros condenados y absueltos en casos de violencia de género, al igual que hacen con las víctimas. Los últimos datos, correspondientes al segundo trimestre de 2018, reflejan que del total de hombres condenados (9.142) un 71,7% (6.560) eran españoles y un 28,2% (2.582) eran extranjeros.

FUENTE: Consejo General del Poder Judicial / CADENA SER

'Ideología de género', 'feminazis' y lobbys internacionales

El partido habla de "ideología de género", un término que hacen referencia de forma recurrente. Según el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, la ideología de género "es la que proviene de los lobbys internacionales, desde la ONU, que decían que había que dividir a la sociedad en hombres y mujeres, que establecen la presunción de inocencia para una parte y de culpa para otra, han fracasado con la lacra que querían acabar, con la violencia contra la mujer…", señalaba este miércoles en Hora 25.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, considera que "sí hay un debate sobre identidades de género que incluso está siendo discutido dentro del propio feminismo" pero que la ideología de género, tal y como la entiende Vox, no existe: "Ideología de género es una denominación que le da el Vaticano a partir de la Conferencia Mundial de las Mujeres que se celebró en Pekín en 1995. Esa denominación, que nace de los centros de estudios del Vaticano en contra del feminismo, ha ido sido adoptada por toda la ultraderecha y se utiliza mayoritariamente por los movimientos que critican el feminismo", explica.

Lo mismo ocurre con el término feminazi, que tampoco dudó en utilizar Ortega Smith durante la entrevista: "Es otro término que se utiliza para desacreditar el trabajo de defensa de derechos civiles de las mujeres por parte del machismo organizado", sentencia Marisa Soleto.