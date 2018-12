Bono, sobre el ascenso de Vox: "Pido una reflexión profunda en el PSOE"

El que fue presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa y presidente de Castilla La Mancha, José Bono, hace una reflexión ante los micrófonos de la SER sobre la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz. "Me parece que están muy alejados de planteamientos que convengan al pueblo español", y suscribe las palabras de Íñigo Errejón en las que analizaba los resultados de Andalucía al poner el foco no tanto en los 400.000 votos que ha cosechado Vox, sino en sus dirigentes. "No hay 400.000 fascistas en Andalucía", dice Bono, "los fascistas son sus dirigentes o algunos dirigentes".

Con este panorama, el exministro pide al PSOE que analice "en qué nos hemos equivocado y cómo es posible que surja un partido que defiende posiciones que hasta ahora no solo no se habían defendido sino que en algunos casos nos llenan de oprobio".

"La desvergüenza moral"

En este sentido, José Bono entiende que lo más grave que ha escuchado decir a dirigentes de Vox tiene que ver con la inmigración. "No podemos pronunciarnos con la desvergüenza moral como la del ministro del Interior italiano que ha llegado a decir que a lo que vienen hay que darles una patada. A esa gente que cruza el Estrecho para poder comer hay que ayudarles", sentencia.

Y concluye: "El mundo nos pertenece a todos y para un socialista la riqueza nos está dada para que todo el mundo participe de ella. En este sentido, me siento muy apenado de que en España surjan planteamientos tan insolidarios, no ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista moral y ético."