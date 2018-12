Tezanos y Michavila, frente a frente: duelo demoscópico por la 'cocina del CIS'

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, y el presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, se han enzarzado en una discusión por las encuestas que ambas instituciones publicaron para las elecciones en Andalucía del pasado 2 de diciembre.

"Si una encuesta falla, espero que aquellos que piden mi dimisión pidan también las de los directores del diario ABC y del de La Razón. No tengo intención de dimitir", ha asegurado Tezanos, para después añadir: "Espero que en el Congreso se me escuche". Tezanos se ha referido a las encuestas que publicaron sendos periódicos tan solo unas horas antes de conocerse los primeros resultados de las elecciones en Andalucía. Una de ellas, la publicada por ABC, fue elaborada por la consultora GAD3, dirigida por el propio Michavila, que ha solicitado el turno de palabra para recusar las tesis de Tezanos.

"Hacéis la peor de las cocinas. Claro que tiene que haber un debate de expertos José Félix. Lo que no se puede hacer es esto", le ha recriminado Michavila a Tezanos, después de que éste asegurase que publicar una encuesta "el último día" -como hizo GAD3- es de ser "muy narcisista".

Tezanos y Michavila se han expresado así durante el acto 'Andalucía en la encrucijada: Encuestas en tiempos de cambio', en el que participaban junto a tres sociólogos y decenas de alumnos y en el que han debatido sobre las causas de los resultados de los comicios en esa comunidad autónoma. Para esas elecciones, el sondeo realizado por la institución dirigida por Tezanos concedió a la candidata del PSOE Susana Díaz entre 45 y 47 escaños frente a los 33 que finalmente consiguió. Por el otro lado, el CIS concedió a VOX entre 0 y 1 parlamentarios, por los 12 asientos que consiguió.

La encuesta ofrecida por GAD3 al cierre de los colegios electorales daba al PSOE entre 36 y 38 escaños, mientras que VOX irrumpía en el Parlamento andaluz con entre 8 y 10 escaños.

Por su parte, Tezanos ha defendido que los resultados ofrecidos por el CIS no eran mucho más imprecisos que los de GAD3, pese a haber sido recogidos un mes antes de las votaciones. Ante las acusaciones del socialista, Michavila ha mostrado un pedazo de papel en el que se comparaban los resultados contrapuestos de sendas predicciones. "Qué pesado", han gritado varios asistentes cuando Michavila estaba en su turno de réplica. "El CIS es la no cocina, porque cocina es sinónimo de chanchullo, de ocultamiento. Y el ciudadano tiene derecho a la transparencia", ha respondido Tezanos.

La intervención de Tezanos llega después de que el Partido Popular diera este miércoles el primer paso para promover en el Congreso su reprobación o destitución por la "falta de credibilidad" de sus encuestas. El que fuera responsable de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE ha dicho que acudirá a la Cámara Baja "a dar explicaciones" sobre los métodos utilizados por la institución, y cree que conseguirá "convencer" a los diputados de que no ha existido manipulación de los datos.

El presidente del CIS ha asegurado que el error de la institución se debe a un "problema de predicción" que está extendido por "muchos países", que también han tenido "errores notables". Uno de ellos sería el Reino Unido donde, según Tezanos, se habrían producido tres grandes fallos en los últimos años. En su opinión, estos habrían llegado en las encuestas que vaticinaron un mal resultado al líder laborista Jeremy Corbyn, en las que no previeron el resultado del Brexit y en las últimas elecciones en el país, cuando Theresa May buscaba reforzar su liderazgo. "En el Reino Unido reaccionaron creando una comisión parlamentaria, no acuchillando a la gente", ha apuntado Tezanos.

Por ello, y ante este problema, el sociólogo ha propuesto seguir el modelo británico y elaborar un informe en el que se analicen los problemas que la sociología tiene a la hora de predecir los resultados de diversas votaciones. "Tenemos un nuevo modelo de comportamiento electoral. Las encuestas fallaron, eso hay que reconocerlo. Las campañas electorales tienen ahora una importancia crucial. Se puede entrar como el partido que tiene más probabilidad de ser el vencedor y salir sin haber tenido los que esperabas". El voto es volátil, cambia en la última semana, ha remachado.