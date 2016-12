¿Conoces cuáles son las grandes “mentiras de la salud”? (Parte 2)

Son muchas las creencias populares en torno a la salud, muchas sin ningún fundamento científico. Analizamos en este segundo programa especial junto al autor de Comer sin miedo, profesor de la UPV, José Miguel Mulet, el endocrino, Carlos Sánchez y el experto en alto rendimiento, profesor de la UNIR, Jorge García, las “mentiras de la salud” para vivir mejor.

1. Las comidas más ricas resultan que son insanas, como el marisco o el jamón ibérico….

Carlos Sánchez: “No necesariamente. Todos los alimentos, tomados en su justa medida (cantidad y periodicidad) pueden consumirse y, si no hay contraindicaciones (por ejemplo, alergias alimentarias, etc), esas comidas "ricas" pueden consumirse. En el caso del jamón ibérico a veces es más "sano" que otros tipos de jamón, porque en su composición existen grasas beneficiosas para nuestra salud”.

JM Mulet: “No hay comidas más o menos sanas, todo es cuestión de la dieta o del equilibrio entre los diferentes alimentos. El marisco y el jamón ibérico pueden formar parte de una dieta equilibrada en su justa medida. Y luego está el tema del gusto. ¿Por qué las verduras o las ensaladas no tienen que estar buenas?

2. Se habla mucho de los pesticidas, pero son peores los conservantes…

JM Mulet: “Ni una cosa ni la otra. Ambos son necesarios para la producción agrícola y para que la comida llegue en buen estado a nuestros platos. El control que se hace es exhaustivo. La EFSA ya ha emitido un informe de que no hay ningún problema de salud que se pueda relacionar con el uso de pesticidas, y lo mismo podría decirse de los conservantes, por lo tanto, mejor conservante en mano que salmonella volando”.

3. Si trabajo más los glúteos acabaré con la celulitis.

Jorge García: “No, si trabajas los glúteos los tendrás más fuertes. La perdida de grasa o celulitis es otra historia”.

4. Los edulcorantes o productos sin azúcar no engordan.

Carlos Sánchez: “Depende del edulcorante. Hay algunos que no aportan calorías, pero hay otros que sí. Además, a veces engorda más lo que acompaña a ese alimento al que se ha sustituido el azúcar o lo que hemos ingerido antes o después del mismo”.

5. Muchos de los propósitos de año nuevo se quedan en eso… En propósitos.

Carlos Sánchez: “Como en cualquier propósito, hay que pensar que lo importante no es la intensidad o fuerza con la que intentemos conseguirlo, sino el mantenimiento de ese objetivo a largo plazo. Se puede fallar ocasionalmente, pero lo importante es establecer esos "propósitos" en nuestro esquema de vida para que podamos conseguir resultados… Lentos, si se quiere, pero mantenidos y estables para el resto de nuestra vida”.

Jorge García: “Sobretodo crear hábitos y no caer en dietas o ejercicios milagro. En cuanto a comida hay muchos libros, vídeos o blogs con recetas ricas y saludables. Si no comes bien comienza a ser porque no quieres. En cuanto a actividad física, también hay muchas opciones. Lo mejor es comenzar poco a poco y buscar la manera de premiarte por cumplir con esos pequeños objetivos o propósitos que te has marcado”.

JM Mulet: “Los más populares: adelgazar, aprender inglés y dejar de fumar. La mayoría no llegan ni a Reyes”.

