El ex diputado del PP que amenazó con "una hostia" a "perroflautas" cierra su cuenta en Twitter por "presiones del lobby gay"

El ex diputado regional por el Partido Popular Sigfrid Soria ha cerrado su cuenta de Twitter, no sin antes dejar tras de sí un notable reguero de críticas en la misma red social, por sus continuos comentarios "homófobos y xenófobos", como los califican muchos de los usuarios que han celebrado la marcha de Soria, hasta el punto de convertirse en Trending Topic nacional durante la noche de este jueves, 29 de diciembre.

Soria, en declaraciones a la Cadena SER, se ha reiterado en todos y cada unos sus tuits. Y ha explicado que la cierra por "las presiones del 'lobby gay' a Twitter, que se ha dejado influenciar" y hasta en dos ocasiones le instó a borrar sus 'tuits' ofensivos. Tras recuperar en esas dos ocasiones su cuenta, previa captura de los tuits que le instaban a borrar, reconoce que publicó dichas capturas afirmando que se reiteraba en esos comentarios. "Twitter me censura" y por eso, dice, "me voy de la red social". Y apunta claramente hacia lo que califica como "lobby gay" como principal causante de su baja.

Tuits de Sigfrid Soria / TWITTER

"El lobby gay cree y trabaja por la superioridad moral de ellos", ha declarado a la SER. Los que no somos gays somos fachas, retrógrados, intolerantes,... Y eso es lo que yo rechazo. Y en la medida en que me censuran, yo me voy de esa red social, y no vuelvo", ha expuesto.

Sobre uno de sus tuits, "la única polla que le gusta a una feminazi sería la suya, por eso es una mujer frustrada y amargada de cojones", asegura que "no es ofensivo. O por lo menos a mí no me lo parece". Y ha expresado que porque alguien de derechas diga "polla" ¡no pasa nada (se ríe)!. La ultraizquierda no tiene la patente de corzo para ofender o vejar", ha sentenciado.

Izquierda Unida ha expresado su satisfacción por la marcha de Soria de Twitter.

Se acabaron los rebuznos y los comentarios fascistoides aleatorios: ha cerrado su cuenta @SigfridSoria. Otra victoria de la clase obrera ✊🏻 pic.twitter.com/KwEd8BokPU — Izquierda Unida (@iunida) 29 de diciembre de 2016

Sigfrid Soria protagonizó otra polémica en 2013 cuando amenazó con "pegar una ostia" a aquel "perroflauta" que intentara acosarle , intimidarle o agredirle por la calle. Además, equiparó los "escraches" con el "nazismo". El PP anunció que le relegaría de todos sus cargos orgánicos en el partido, pero Soria ha confirmado que eso "jamás se produjo". De hecho, sigue siendo "afiliado de base" de la formación, en la isla de Lanzarote.

